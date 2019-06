Minibot | arriva la pietra tombale Le imprese | inutili e pure dannosi

La Zecca del Monopoli. Arrivano i Minibot - siamo ricchi! : Ecco, mancavano nient’altro che i minibot per dare la sensazione plastica del gagliardo “decisionismo” da parte del “Governo del cambiamento”. Non per nulla ne sta ventilando l’emissione. Riecco, così si fa! Fra l’altro, affinché sia chiaro a tutti che qui non si scherza, le prove di stampa, simulazione della filigrana compresa, circolano da giorni, pronte a suggerire la possibile ...