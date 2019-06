Lettera critica di Conte all' Ue L' Eurogruppo | Procedura giusta

Antonio Scurati : “C’era una volta la critica. Non solo in Letteratura : è in crisi l’arte del giudicare” : Quando pubblicai il mio primo libro - poco più di quindici anni fa - il riconoscimento critico era ancora ciò che uno scrittore esordiente desiderava sopra ogni altra cosa. Si attendeva, trepidanti, la recensione del critico o del giornale autorevole. Non si sperava semplicemente in un elogio ma, come nel magismo, in una certificazione della propri...