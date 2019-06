L’eroe di Vermicino Angelo Licheri | «Quando persi la mano di Alfredino Rampi»

corriere

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dalla tragedia disono passati 38 anni. Ma c’è qualcosa che quest’uomo non riesce a dimenticare: «Tentai di afferrarlo per la canottierina, ma ho sentito che cedeva. E allora me ne andai e dissi “ciao piccolino”»

