La partita con Bruxelles è in salita Ma la Lega è convinta di poterla vincere

Lukaku Inter - ultime notizie : Manchester United chiede una contropartita : Lukaku Inter, ultime notizie: Manchester United chiede una contropartita Romelu Lukaku, centravanti di peso attualmente in forza al Manchester United, potrebbe essere più vicino allo sbarco all’Inter di Antonio Conte. Inoltre, continuano le voci che vorrebbero in procinto di trasferirsi da Roma a Milano, sempre sponda nerazzura, sia Dzeko che Kolarov. Lukaku Inter: pronto l’accordo con il belga A parte la volontà del giocatore, convinto ...

Ottimi ascolti per la Nazionale allenata da Mancini : diretta in crescita e pre-partita con share sopra al 20% : Ottimi ascolti per la Nazionale su Rai 1, anche ieri sera la diretta degli Azzurri ha incollato i tifosi italiani al primo canale Nazionale: l’incontro Italia-Bosnia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020, ha interessato 7.450.000, telespettatori, pari al 32.57% di share. Un risultato che testimonia il crescente affetto del pubblico per la Nazionale e che premia l’impegno televisivo della Rai per l’offerta di ...

partita Iva 2019 : controlli sui lavoratori autonomi - i profili più a rischio : Partita Iva 2019: controlli sui lavoratori autonomi, i profili più a rischio Da un lato c’è il software per la compilazione delle pagelle fiscali per i titolari di Partita Iva. Se ne era parlato da un po’ e finalmente oggi è pronto. Tuttavia, stando alle prime stime del Sose (Soluzioni per il Sistema Economico), saranno circa 1 milione e mezzo i lavoratori autonomi che non otterranno il punteggio sufficiente a evitare i controlli fiscali. Si ...

Pagelle Italia-Bosnia 2-1 : i voti della partita. Dzeko spaventa - Insigne e Verratti ribaltano il match con due perle! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Bosnia L’Italia super la Bosnia in rimonta con il punteggio di 2-1 nel quarto match degli Azzurri nel Girone J di qualificazione ad Euro 2020. Dopo un primo tempo nel quale i nostri avversari si fanno preferire, nella ripresa l’Italia cambia pelle e, con due bellissimi gol di Insigne e Verratti vanno a centrare i tre punti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della sfida di ...

LIVE Pagelle Italia-Bosnia 1-1 in DIRETTA : i voti della partita. Insigne pareggia con un capolavoro! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-Bosnia Buona sera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Italia-Bosnia, quarto match degli Azzurri nel Girone J di qualificazione ad Euro 2020. Si chiude con il vantaggio della Bosnia per 1-0 un primo tempo ben giocato dagli ospiti. Azzurri volenterosi ma imprecisi, vedremo cosa succederà nel secondo tempo. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle LIVE della sfida di Torino. CLICCA QUI PER ...

DIETRO LE QUINTE/ Conte e il silenzio di Weber : la partita del Colle : Nell'incontro di ieri Conte ha garantito a Weber l'appoggio dell'Italia contro le resistenze di Francia e Ungheria. Salvini lo sa?

La (seconda) partita che non doveva essere giocata : Venezia-Salernitana : Non sarà la partita più lunga nella storia del calcio italiano, sicuramente sarà una delle più assurde. Merito, o colpa, ancora una volta della ineffabile serie B che, tra commissari straordinari, organi giudicanti oppure di governo regolarmente eletti, non sbaglia un colpo, lasciando sempre a bocca

Pallanuoto - Champions League 2019 : Olympiacos-Ferencvaros 13-14 dtr. I magiari conquistano l’Europa dopo una partita per cuori forti : I magiari del Ferencvaros chiudono il cerchio: dopo l’Euro Cup della scorsa stagione e la SuperCoppa Europea vinta a fine novembre proprio contro i greci dell’Olympiacos, la formazione ungherese conquista la Champions League di Pallanuoto sconfiggendo in finale proprio la compagine ellenica, vincendo ai rigori per 14-13. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 10-10, dopo che i magiari avevano chiuso avanti 3-1 il primo quarto, ...

La partita del rimpasto si incrocia con quella delle nomine Ue : Il premier Conte non molla. Ma, narrano le cronache, che sia anche molto irritato. Per via del rimpasto di cui hanno parlato i due vicepremier tra loro nei giorni scorsi mentre lui era lontano dall'Italia, in Vietnam dal quale ha fatto rientro ieri. “Se gli si parla di rimpasto quasi cade dalle nuvole, ma con un filo di irritazione, perché il dibattito continua a svolgersi in modo quasi surreale, almeno a suo giudizio, sui social o sulle agenzie ...

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Contenti per avere battuto gli USA - un altro mattoncino : che partita di resistenza” : L’Italia ha sconfitto gli USA per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza sul campo di Ufa (Russia) e hanno così infilato il terzo successo nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “Siamo contenti per la vittoria. E’ stata una partita dura, ...

Rivoluzione Juventus - i sacrificati : Cancelo + altri tre - la contropartita e tutti i nomi in entrata per la prossima stagione : CALCIOMERCATO Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Maurizio Sarri, la definitiva fumata bianca dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, Abramovich si sarebbe convinto a lasciare libero l’ex Napoli. La dirigenza bianconera ha le idee chiare anche sul fronte calciomercato, prevista una cessione eccellente che è quella di ...

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

Calciomercato Torino - la contropartita che può sbloccare gli affari Mario Rui e Verdi : Calciomercato Torino – Il Torino è veramente scatenato sul mercato, il presidente Cairo ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella e regalare al tecnico Walter Mazzarri una squadra di livello altissimo. L’intenzione è principalmente quella di rinforzare centrocampo ed attacco con la difesa che ha già dato ampie garanzie e con il ritorno di Lyanco. I nomi già individuati sono due: il terzino Mario Rui e ...

Nazionale - Lorenzo Insigne : con Grecia non sarà una partita facile : Nazionale, Insigne: Stiamo studiando la Grecia, sappiamo che fuori casa non sarà una partita facile, dobbiamo stare attenti a partire con la giusta