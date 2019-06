Jorge Lorenzo MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Dovrò apportare delle modifiche al mio stile di

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Prima giornata di prove libere del GP didel Mondialeconcluse con il 14° posto per, che paga oltre 0″700 da Fabio Quartararo primo. Oggi lo spagnolo ha presentatonovità ergonomiche, che però non hanno dato evidentemente i frutti sperati. Queste le affermazioni dell’iberico a motorsport.com: “Se guardiamo alla posizione in cui abbiamo finito, possiamo pensare che i pezzi nuovi non abbiano aiutato troppo, ma penso di aver guidato in maniera più aggressiva e sono più vicino, perché al posteriore abbiamo usato la gomma media e non la morbida. Se questo pezzo è stato l’ultimo che ho inserito sulla Ducati e che mi ha permesso di vincere, questa volta è il primo, quindi il risultato sarà diverso“. “Se faccio un confronto con il Mugello, mi sento meglio ed ho guidato in maniera più aggressiva che mai questa moto. Questo ...

zazoomnews : MotoGP GP Catalogna 2019: Jorge Lorenzo adotta delle novità serbatoio nuovo e carena più comoda. Ma nessun migliora… - gponedotcom : Lorenzo: 'Non sono Einstein, ma il mio serbatoio funziona': Jorge: 'non mi permetterà di lottare per vincere, ma è… - corsedimoto : MOTOGP - Marc Márquez non prova il time attack nel venerdì al Montmeló. E sul lavoro di Jorge Lorenzo precisa: 'Su… -