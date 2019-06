liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) (AdnKronos) - “Turchia (-22,6%), Messico (-13%), Cina (-12,4%) e Russia (-8,7%). Sono invece i Paese extra UE, tra le destinazioni top ten, a cui va principalmente imputato il calo delle nostre vendite nel mondo -afferma Bonomo –. Contrazioni legate quindi a tensioni internazionali già in atto da te

TV7Benevento : Export: Confartigianato Veneto, a quota 15 mld nel primo trimestre 2019, +1,5 p.c. (2)... - TV7Benevento : Export: Confartigianato Veneto, a quota 15 mld nel primo trimestre 2019, +1,5 p.c.... - ArtigianiComo : RT @e_quintavalle: Nel I trimestre 2019 bene #MadeInItaly in settori micro-piccola #impresa, in aumento del 4,8% ritmo più che doppio vs +1… -