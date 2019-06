Bucchioni | “Tutto fatto per Sarri alla Juve A Napoli dovrebbe sbarcare James Rodriguez

forzazzurri

(Di venerdì 14 giugno 2019): “Tuttoper. A: “Tuttoper. A”. Grandi manovre, quindi, in Serie A. L’ex tecnico del, siederà sulla panchina bianconera, mentre ilprova il colpo grosso con l’attaccante del Real Madrid. Ne parla Enzonel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “Oggi venerdì 14 giugno,davvero essere il giorno dello storico passaggio di Mauriziontus.avrebbe già scelto anche il vice, quel Giovanni Martusciello che aveva nello staff già ad Empoli, che a sua volta si sarebbe già accordato con la. Il Chelsea si sarebbe accontentato di un indennizzo da inserire nella trattativa per il passaggio di Emerson Palmieri in ...

mmg070806121 : @SoloMilan68 Ivan un consiglio, se vuoi conoscere i piani del Milan non devi seguire le dichiarazioni di Gazidis o… -