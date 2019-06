Basta acquagym | ora c’è l’AquaJump

vanityfair

(Di venerdì 14 giugno 2019)? No, no, no. Molto meglioe il Boxing Splash. Ci siamo, l’estate è arrivata, ma pur essendo consapevoli che sarebbe scoppiata all’improvviso, ci siamo lasciate cullare dall’idea che il maltempo sarebbe continuato ancora ancora un po’, lasciandoci tutto il tempo necessario per ridefinire la nostra remise en forme. E invece, niente. Del resto è giugno e anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Detto questo, dimentichiamoci i sensi di colpa e andiamo avanti. Nulla è perduto. Ovviamente con 30 gradi all’esterno, fare attività fisica in casa, anche. Il meglio del fitness estivo è nell’acqua: ma poiché nuotare è decisamente troppo banale, possiamo passare a trovare alcune nuovissime discipline, divertentissime e dai grandi benefici. Parliamo subito quindi del: si salta su un tappeto elastico circolare come quello che usano i bambini attaccato al fondo ...

0_LaLu_ : @DarioBallini Visto che tanto non basta neanche essere Irina Sheik per riuscire a tenersi in uomo, ho deciso che al… -