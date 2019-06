ATP Halle | Dominic Thiem annuncia forfait | l’austriaco preparerà Wimbledon in allenamento

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il tennista austriaco ha deciso di non partecipare al torneo di, preferendo preparareinNiente torneo diper, che ha deciso di non prendere parte ad uno dei primi tornei della stagione sull’erba. Reduce dalla finale del Roland Garros, l’austriaco ha preferito evitare l’appuntamento britannico, scegliendo di prepararesolo in, come Rafa Nadal e Novak Djokovic.L'articolo ATP: l’austriacoinSPORTFAIR.

Ubitennis : Entry list ATP, Week #25: Federer per la decima ad Halle - mallo2019 : RT @TennisWebMag: Jannik Sinner sarà al via nelle qualificazioni dell'Atp 500 di Halle (Ger), con @rogerfederer in tabellone principale, gr… - TennisWebMag : Jannik Sinner sarà al via nelle qualificazioni dell'Atp 500 di Halle (Ger), con @rogerfederer in tabellone principa… -