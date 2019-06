Animali | gli esperti | “Lasciate in pace i Bambi”

Negli ultimi 250 anni sono scomparse 571 piante - il doppio degli Animali estinti : Negli ultimi 250 anni sono quasi 571 le specie di piante che sono completamente scomparse dalla natura, cioè circa quattro volte quello che prevedeva l'Unione Internazionale per la Protezione della Natura (IUCN): è quanto emerge da uno studio portato avanti da scienziati britannici e svedesi. Il tasso di estinzione delle piante sta andando ad una velocità che corrisponde a più del doppio della velocità del tasso di estinzione di animali, degli ...

L’estinzione delle piante due volte più veloce degli Animali : scomparse 571 specie negli ultimi 250 anni : Le piante che si stanno estinguendo, a differenza delle altre specie animali, lo stanno facendo ad un ritmo due volte più veloce: due volte più rapidamente di uccelli, mammiferi e anfibi messi insieme. Non lascia dubbi l’ultimo censimento condotto dai ricercatori dei Giardini Botanici Reali di Kew, a Londra, e dell’Università svedese di Stoccolma, i cui dettagli sono pubblicati sulla rivista “Nature Ecology and ...

Ricerca - test sugli Animali : tavolo al Ministero della Salute per i metodi alternativi : Istituito al Ministero della Salute un tavolo per la promozione di metodi alternativi alle sperimentazioni animali. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha infatti firmato l’istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc. “Finalmente ci siamo dotati di uno strumento di civiltà. Il monitoraggio delle sperimentazioni sull’utilizzo di animali è una conquista etica, ma anche scientifica. Occorre bilanciare gli interessi della Ricerca ...

I Durrell La mia famiglia e altri Animali su Rai 2 la domenica pomeriggio : I Durrell La Mia famiglia e altri animali in prima tv in chiaro su Rai 2A 2 anni esatti dall’esordio su LaF (dove va in prima serata) arriva in prima tv in chiaro la serie inglese I Durrell – La Mia famiglia e altri animali. I Durrell sbarcano da domenica 9 giugno il pomeriggio su Rai 2 (dalle 15:10 circa) con un doppio episodio.La serie è un grande successo nel Regno Unito dove è arrivata alla quarta stagione appena andata in onda, ...

Ambiente : anche gli Animali soffrono per lo smog e gli uccelli sono “sentinelle” : Conosciamo numeri e cause dell’inquinamento atmosferico sulla salute dell’uomo, compreso il dato assoluto che registra 7 milioni di vittime l’anno nel Mondo. Eppure, ancora inesplorate rimangono le malattie e la mortalità di chi con noi condivide monossido di carbonio, ossidi di azoto, anidride solforosa, ozono o metalli pesanti. sono anfibi, rettili, mammiferi e uccelli che abitano le nostre zone urbane, agricole o naturali e i loro polmoni non ...

Ologrammi sostituiscono elefanti e leoni veri per fermare la crudeltà sugli Animali : il Circo Roncalli è il primo al mondo [FOTO] : Per troppo tempo, gli animali sono stati maltrattati e tenuti in condizioni terribili con il solo scopo di farli esibire nei circhi per intrattenere le masse, come se fosse una cosa normalissima. Ma ora un Circo tedesco ha abbandonato la tradizione, sostituendo gli animali in carne ed ossa con Ologrammi. Lasciando inalterato lo spettacolo, il Circo Roncalli è diventato il primo nel mondo ad utilizzare Ologrammi al posto di animali veri. Il Circo ...

Dall’amore per gli Animali all’ambulanza veterinaria - l’impresa di tre amici veneziani : "Esiste una regola che governa la vita di ognuno di noi, secondo la quale tutto ciò che otteniamo è strettamente connesso a quanto diamo. Ci siamo impegnati tanto, lavorando tutti i giorni affinché il nostro progetto divenisse realtà. Abbiamo passato momenti di sconforto quando sembrava impossibile realizzarlo ma non abbiamo mai smesso di crederci e di lavorare per raggiungerlo", così tre amici veneziani raccontano il lavoro e la loro caparbietà ...

Save The Duck scende in campo per difendere gli Animali marini : presentata la Sea Shepherd Collection [GALLERY] : Save The Duck presenta Sea Shepherd Collection: la linea nata per supportare le attività in difesa degli animali marini Save THE Duck, il primo brand internazionale animal friendly, presenta la collezione che celebra la collaborazione con Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina, fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson. La ?otta di Sea Shepherd è composta da tredici navi con ...

Animali - l’igiene orale del pet in 5 mosse : i consigli dell’esperto : L’igiene è fondamentale anche per gli Animali, ed è per questo che gli esperti consigliano di utilizzare tutti gli strumenti utili, come per esempio lo spazzolino da denti. Mission impossible? No, basta “farlo diventare un gioco, creando nel tempo un’interazione” con l’amico a 4 zampe, “abituandolo a farsi toccare il muso, magari mentre lo si coccola e gratificandolo dopo lo spazzolamento”. Regola numero ...

Animali : petizione di Istituto Oikos contro gli allevamenti intensivi : L’attuale sistema di produzione di cibo minaccia la sopravvivenza di 26.000 specie di piante e Animali (fonte: FAO 2019). Ciò significa mettere a rischio una moltitudine di organismi che ci forniscono cibo e medicine, provvedono all’impollinazione, purificano l’acqua e l’aria, regolano il clima. Un cambio di rotta decisivo, che smetta di favorire modelli produttivi e di allevamento intensivo altamente inquinanti, è estremamente necessario ...

Antartide - i segreti degli Animali dei ghiacci : Come si sono adattati animali e piante a uno dei luoghi più freddi e inospitali della Terra come l’Antartide? Prova a rispondere un gruppo di ricercatori nel secondo e ultimo episodio della serie “Antartide”, in onda domenica 19 maggio alle 14.55 su Rai5. Esplorando i laghi subglaciali in profondità e decodificando le armi segrete della fauna selvatica e la vita microrganica che prospera in condizioni estreme, il documentario rivela la ...

Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder è un nuovo gadget tecnologico per gli Animali domestici : Da Xiaomi arriva un nuovo prodotto pronto ad entrare nelle case degli appassionati di questo popolare brand di tecnologia L'articolo Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder è un nuovo gadget tecnologico per gli animali domestici proviene da TuttoAndroid.

Rom Giugliano - nessun futuro dopo lo sgombero forzato : "Trattati peggio degli Animali" : dopo Torre Maura e Casal Bruciato, ecco un altro focolaio d'odio contro i rom. La denuncia dell'Associazione 21 luglio e di...

Quali sono gli Animali più intelligenti al mondo? : L’uomo, o più tecnicamente Homo Sapiens, è l’animale più intelligente del pianeta. Lo dice il nome stesso, “uomo sapiente”. In natura però ci sono animali che pur se non tanto acuti, dimostrano allo stesso modo di essere intelligenti. Qualcuno probabilmente è prevedibile, come gli scimpanzé e i delfini, ma altri animali sono sottovalutati e la maggior parte delle persone ignorano completamente le loro capacità intellettive, cognitive e ...