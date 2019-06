Questi sono i mari e i laghi migliori d' Italia secondo Legambiente e Touring Club

Questi fringuelli sono vampiri che mangiano sangue : Alle Galapagos vivono curiosi fringuelli vampiro che, come suggerisce il nome, si nutrono di sangue per sopravvivere. Gli scienziati che li stanno studiando hanno scoperto che hanno un microbiota intestinale con caratteristiche simili a quello dei pipistrelli vampiro, un classico esempio di convergenza evolutiva.

Questi due rari cuccioli di tigre bianca adesso sono al sicuro in una nuova casa : Due cuccioli di tigre bianca, una specie di tigre molto rara, sono stati trasferiti in uno zoo in Nicaragua dove troveranno altri esemplari di grandi felini speciali come loro. I piccoli hanno cinque mesi e si chiamano Osman e Halime e sono stati separati dai loro genitori, rimasti in uno zoo in Messico. Ecco cosa c'è da sapere su di loro.Continua a leggere

Pamela Prati : «Solo in Questi giorni ho capito che Mark non esiste. Donna Pamela e Eliana forse sono d’accordo - ho visto il bene che si vogliono» : Pamela Prati e Silvia Toffanin “Solo in questi giorni ho capito che Mark non esiste”. Questa la confessione sconcertante (e curiosa) di Pamela Prati sull’identità del suo futuro sposo Mark Caltagirone. In una lunga intervista, in onda domani a Verissimo, Pamela chiude finalmente il cerchio della vicenda che ha tenuto banco negli ultimi mesi su giornali, web e tv e racconta: “L’ultima volta che sono venuta qui a Verissimo ero ancora ...

THQ Nordic ha 80 giochi in sviluppo - 48 di Questi non sono stati ancora annunciati : Sappiamo da un po' che THQ Nordic ha in serbo un sacco di giochi, ma in qualche modo il totale dei progetti in lavorazione continua ad aumentare, segnala Dualshockers.Nel più recente report finanziario della società, il publisher ha annunciato il numero di giochi che ha in fase di sviluppo ed è un numero assolutamente sbalorditivo. THQ Nordic ha attualmente ha 80 giochi in totale che arriveranno in futuro. E di questi 80 titoli, 48 non sono ...

Bellinazzo : “De Laurentiis non vuole cedere - ma ci sono due Questioni aperte” : Marco Bellinazzo dà la sua versione del contatto avvenuto tra De Laurentiis e Lazard, la banca d’affari di origine americana che è uno dei principali advisor del mondo. Già ieri Radio Marte, da cui era trapelata la notizia, aveva chiarito che fosse stato l’advisor a contattare il Napoli e non viceversa. Il giornalista de Il Sole24Ore, ai microfoni dell’emittente, ha escluso che De Laurentiis voglia vendere il club: “E’ ...

VIDEO Tatsuki Suzuki evita un brutto incidente con Dalla Porta : “Mi sono ca…o addosso”. Questione di millimetri : Tatsuki Suzuki ha schivato Lorenzo Dalla Porta per millimetri durante le prove libere 2 del GP Francia 2019, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro giapponese del Team SIC58, secondo due settimane fa a Jerez, è riuscito a evitare un bruttissimo contatto col pilota italiano che poteva provocare delle brutte conseguenze. Al termine della sessione, il nipponico ha candidamente dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi sono ca…o ...

Ipotesi PlayStation Plus di giugno 2019 : sono Questi i nuovi giochi PS4 gratis? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di giugno 2019. E questo è un fatto. Un altro fatto è che sono già in tantissimi i possessori di una PlayStation 4 a chiedersi quale sarà la selezione gratuita del colosso giapponese per il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, si tratta di due videogiochi regalati dall'azienda dagli occhi a mandorla a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare online e ...

Umberto Chiariello : “Se i nomi sono Questi il progetto è solido. L’anno prossimo…” : Il giornalista Umberto Chiariello, sulle frequenza di Radio CRC ha parlato del futuro del Napoli commentando le parole di Carlo Ancelotti: Umberto Chiariello si interroga su quali siano le intenzioni del Mister ma, leggendo i nomi che circolano, si dimostra fiducioso in merito alle basi del progetto: “Non so se esterna più Ancelotti o De Laurentiis. Il mister ha detto che non farà indebitare il presidente, ma cosa vuole fare? Sembra ...

Salvini : -15% delitti tra 2018-2019 - Questi sono i fatti : Roma, 5 mag., askanews, - Alle polemiche sulla sicurezza 'il ministro dell'Interno risponde coi fatti. Nel 2019 è stato registrato un calo del 15% rispetto al 2019 dei delitti, -12% di omicidi ...

Questi batteri sono diventati una fabbrica di madreperla : Un team di biologi dell’università di Rochester, New York, ha messo al lavoro alcuni microrganismi per provare a replicare la struttura di uno dei materiali naturali più affascinanti: la madreperla, molto impiegata – oltre che per la sua bellezza – per la sua durezza e versatilità in diversi settori. L’obiettivo è realizzare un metodo rapido ed economico per avere a disposizione una materia prima per lo sviluppo di dispositivi in ...

Chiariello non ci sta : “Ci sta criticare - ma non sono Questi i modi” : Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello dice la sua sulla contestazione ai giocatori azzurri da parte degli ultrà : “Meritiamo di più: sì, meritiamo di più. Meritiamo tifosi che sappiano riconoscere il valore e l’applicazione tattica e fisica di un grande come Josè Maria Callejon, oggi 300 presenze in azzurro ed insostituibileper tutti gli allenatori che lo hanno allenato. Meritiamo di amare Insigne e non farne ...

Chi sono Questi di Vox : Le cose da sapere sul partito di estrema destra spagnolo anti-immigrazione e anti-femminista, che potrebbe diventare decisivo dopo le elezioni di domenica in Spagna

Schiena dritta! La corretta postura si impara da piccoli - e Questi sono i consigli da seguire : La digitalizzazione ha cambiato il nostro mondo e inevitabilmente quello dei giovanissimi. Come ogni forma di progresso non possiamo opporci ma dobbiamo adattarci. Mantenendo alcuni punti fermi: i ...

Fotoquiz : chi sono Questi «royal baby»? : La regina Elisabetta!La regina Margherita! Re Carlo XVI Gustavo di Svezia! Il principe William!Harald V di Norvegia! Il principe Carlo! Re Juan Carlos! Filippo di Spagna!Filippo del Belgio!HAAKON MAGNUS DI NORVEGIA!La regina Sofia! Alberto di Monaco! Carolina di Monaco!La principessa Vittoria! IL RE ALBERTO II DEL BELGIO! Il principe Ranieri! Re Giorgio VI! Ormai manca pochissimo alla nascita del quarto «royal baby» di Casa Windsor, il primo ...