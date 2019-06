Notizie lette sullo smartphone | il metodo preferito da 2 persone su 3

Audm permette di ascoltare le Notizie di varie fonti lette da celebri narratori di audiolibri : Audm è un'applicazione che permette di ascoltare le notizie di varie fonti lette ad alta voce da celebri narratori di audiolibri. Invece di utilizzare la sintesi vocale, l'app impiega dei professionisti che raccontano i contenuti di lunga durata che l'utente non ha tempo di leggere. L'articolo Audm permette di ascoltare le notizie di varie fonti lette da celebri narratori di audiolibri proviene da TuttoAndroid.

La lettera di Tria alla Ue e la fuga di Notizie : ora nel governo è caccia al colpevole : Lega convinta che la fuga di notizia sulla lettera Ue sia colpa del M5S. E Salvini sfida Bruxelles: «Vedremo chi ha la testa più dura»

Lettera a Ue - Tria denuncia fuga Notizie : 22.33 Il ministro Tria sporgerà denuncia per la diffusione a mezzo stampa della bozza della Lettera di risposta alle richieste di spiegazioni della Commissione europea sull'andamento del debito italiano. A presentarla lunedì, per conto di Tria, sarà il gen.Carrarini, vice-capo di gabinetto del ministero e responsabile della ciber-sicurezza. La denuncia -afferma una nota del Mefsarà per "divulgazione di atti secretati e violazione di segreto ...

Conte : "La lettera all'UE trapelata è un falso. Grave fuga di Notizie" : La lettera del ministro dell'Economia Giovanni Tria ai commissari dell'Unione Europea è sempre più un caso. Non solo ha creato zizzania tra Lega e MoVimento 5 Stelle, ma ha fatto preoccupare non poco il Premier Giuseppe Conte, tanto che Palazzo Chigi ha dovuto diffondere un chiarimento:"La bozza della lettera sul debito, che il governo italiano invierà alla Commissione Ue, diffuso dai media non è lo stessa sottoposta all'attenzione del ...

Caos per lettera a Ue - Palazzo Chigi : “Fuga di Notizie false - Conte non l’ha approvata” : Da Palazzo Chigi smentiscono che la lettera che sta circolando in queste ore sia la versione ufficiale, che l'Italia invierà a Bruxelles: "Grave diffusione di un testo falso, incide su interessi fondamentali dello Stato, e che coinvolgono la delicata interlocuzione con le Istituzioni europee e che possono avere ricadute negative sui mercati".

