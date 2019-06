Medusa vortica fuori controllo risucchiata in un anello d’aria | un VIDEO da far “girare

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un’ignarasi è trasformata in un piccolo “ciclone rosa” quando è rimasta intrappolata in un. Victor Devalles stava facendo snorkeling nelle acque delle Baleari, quando ha avvistato la. Intrigato da essa, ha deciso di creare unverso la creatura nella speranza che lo attraversasse. Nelche trovate in fondo all’articolo, la piccolarosa si avvicina troppo all’e quando lo tocca, l’non scoppia, ma la risucchia nel suo cuore rotante, facendolare in maniera incontrollata su se stessa. Devalles ha spiegato al Mirror: “Stavo cercando di fare undellache nuotava attraverso l’, ma l’ha colpito la”, creando una scena decisamente diversa e incredibilmente impetuosa. Fortunatamente, Devalles ha aggiunto che la, nonostante i 40-50 giri compiuti su se stessa, non sembrava ...