Google prova a spegnere lo scandalo dei commenti omofobi su YouTube

(Di giovedì 13 giugno 2019)CEO Sundar Pichai (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Dopo aver cominciato il mese del Pride con una bufera riguardantee aver buttato benzina sul fuoco con gli incautidel suo amministratore delegato Susan Wojcicki (che ha confermato la decisione di non rimuovere contenuti offensivi), ora a cercare di sedare gli animi sullodeisulla piattaforma – per la terza volta – è Sundar Pichai, ad di. In una lettera interna ottenuta da The Verge, Pichai scrive ai suoi dipendenti chesta esaminando attentamente le sue politiche sulle molestie e che consulterà “molti gruppi, comprese le persone che hanno subito le molestie”. La vicenda Il polverone si è alzato quando Carlos Maza, conduttore di Vox Media, ha denunciato gli abusi e gli attacchida parte di Steven Crowder, l’host dello show conservatore Louder With ...

