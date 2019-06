Gli sviluppatori di Marvel' s Avengers potrebbero apportare modifiche al design dei

Gears 5 e la customizzazione - libertà con riserva concessa daGli sviluppatori : Era senza dubbio Gears 5 uno dei prodotti più attesi sul palco del Convention Center di Los Angeles nel corso della conferenza E3 2019 Xbox. Il nuovo capitolo di una delle esclusive maggiormente iconiche per la console Microsoft non ha deluso le aspettative e si è palesato sugli schermi, sebbene praticamente nullo sia stato il reveal in quella sede per quanto concerne il gameplay ccon cui gli utenti andranno a interfacciarsi pad alla ...

Phoenix Point - il nuovo titolo deGli sviluppatori di XCom - sarà disponibile a settembre : Phoenix Point ha una data di uscita. Il nuovo titolo degli sviluppatori di XCom è stato mostrato attraverso un trailer cinematico durante la diretta streaming di Inside Xbox.Attualmente lo studio di sviluppo non ha mostrato nulla per quanto riguarda il gameplay, tuttavia non dovremo aspettare a lungo, visto che il gioco arriverà molto presto.Anche se il trailer, come riporta VG247, non contiene l'esatta data di uscita, l'account ufficiale del ...

E3 2019 : annunciato l'interessante indie Spiritfarer - il nuovo gioco deGli sviluppatori di Sundered : I creatori di esclusivi giochi indie disegnati a mano, Thunder Lotus, hanno annunciato la loro terza produzione: Spiritfarer. Rivelando il gioco durante l'Xbox E3 Briefing di oggi, Thunder Lotus sottolinea lo scopo dello sviluppatore di offrire un'esperienza che sia allo stesso tempo divertente ed emozionante. Spiritfarer è previsto in uscita nel 2020 su Xbox Game Pass per PC, Xbox One, PC Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Qui sotto il ...

DaGli ex sviluppatori di Guerrilla scopriamo le atmosfere di Röki in un nuovo trailer : Röki è una "fiaba oscura e contemporanea" realizzata da Polygon Treehouse, ed in vista della presentazione ufficiale attesa in occasione dell'E3 2019 possiamo vedere le atmosfere del gioco in un nuovo interessante trailer, riporta Eurogamer.net.Polygon Treehouse è una casa di sviluppo fondata Dagli ex sviluppatori di Guerrilla Cambridge Tom Jones e Alex Kanaris-Sotiriou. Svelato per la prima volta nel 2017, Röki due anni dopo ha progredito nello ...

Gli sviluppatori del platform 3D Yooka-Laylee sveleranno oggi il loro prossimo gioco : È passato un po' di tempo da quando abbiamo sentito qualcosa in arrivo da Playtonic Games. Il team con sede nel Regno Unito, composto da diversi ex dipendenti Rare, ha creato il platform 3D Yooka-Laylee e ha costantemente aggiornato il gioco negli ultimi due anni. Tuttavia, sembra che lo studio sia pronto a svelare qualcosa di nuovo, riporta Pushsquare.Ma non solo, sembra anche che il nuovo gioco della compagnia sarà annunciato molto presto, ...

BlueStacks permetterà aGli sviluppatori di pubblicare i loro giochi mobile su Steam : BlueStacks è l'emulatore che permette di eseguire giochi e app Android su PC. Il team dietro l'emulatore ha fornito molte funzionalità con il suo ultimo aggiornamento, ma la sua ultima iniziativa promette di portare un sacco di giochi su Steam, riporta Androidauthority.com.La società ha annunciato BlueStacks Inside, ovvero un "one-click SDK" per gli sviluppatori che vogliono pubblicare rapidamente i propri giochi mobile su vetrine PC (ad esempio ...

Gli sviluppatori di Frostpunk e This War of Mine parlano del loro prossimo progetto in arrivo probabilmente nel 2021 : 11 bit Studios è uno studio noto per titoli acclamati dalla critica come This War of Mine e Frostpunk. Hanno avuto un successo commerciale ottimo con Frostpunk che ha venduto 1,4 milioni di unità in un anno. Parlando con Eurogamer.net al Digital Dragons 2019, lo sviluppatore ha rivelato il suo prossimo titolo, nome in codice Project 8.Prendendo in considerazione le console fin dall'inizio, Project 8 è attualmente tra la pre-produzione e la ...

Gli sviluppatori di Borderlands 3 dedicano un'arma speciale a un giocatore malato terminale di cancro : Il team che ha creato Borderlands 3 - il prossimo gioco dell'amatissima serie sparatutto in prima persona - ha messo a dura prova il suo impegno per onorare un fan davvero speciale, segnala Polygon.Trevor Eastman è un ventinovenne fan di Borderlands al quale è stato diagnosticato un tumore allo stadio 4 dell'esofago, dello stomaco e del fegato. Secondo i suoi medici, ha solo un anno di vita. Per questo motivo si è rivolto a Reddit un mese fa per ...

Coherence - la nuova compagnia formata da ex dipendenti di DICE e Playdead - annuncia una nuova piattaforma pensata per Gli sviluppatori : Attraverso un comunicato stampa, Coherence, nuovo studio formato da ex dipendenti di Playdead e DICE, annunciano l'arrivo di una nuova piattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online. Di seguito vi lasciamo a tutti i dettagli pubblicati nel comunicato.Coherence, la nuova impresa di veterani del settore di DICE, Unity e Playdead, è orgogliosa di annunciare una nuova ...

Dragon Quest XII? Sembra che Gli sviluppatori siano già al lavoro : Square Enix ha annunciato recentemente Dragon Quest Walk, un nuovo gioco che utilizzerà la realtà aumentata e sarà disponibile su smartphone.Tuttavia la società ha voluto condividere altre informazioni riguardanti alcuni giochi. Come riporta Twinfinite, il produttore esecutivo Yuu Miyake, che supervisiona il franchise di Dragon Quest, è salito sul palco durante la presentazione in streaming e ha fornito una panoramica delle prossime uscite ...

Gli sviluppatori hanno una responsabilità riguardo la violenza nei videogiochi : La violenza nei videogiochi può farla da padrone e spesso ha dato il via a polemiche e campagne atte a screditare il medium davanti al grande pubblico, come ben saprete. Ebbene lo stesso Warren Spector ha dichiarato di aver trovato difficile bilanciare l'elemento della violenza in System Shock 3, vista la sua posizione che lo vede schierarsi contro la violenza nei videogiochi, riporta Videogameschronicle.Come possiamo vedere, in occasione di ...

Gli sviluppatori della serie Sniper Elite annunciano un nuovo misterioso titolo atteso per l'E3 2019 : I ragazzi di Rebellion (famosi per la serie Sniper Elite) hanno annunciato che la loro lineup per l'E3 2019 avrà al suo interno un nuovo (e non ancora annunciato) titolo. Sarà mostrato il 10 giugno durante il PC Gaming Show.Come riporta Gamingbolt, la lineup comprende anche Evil Genius 2 (PC) e Sniper Elite VR. Il primo è stato annunciato nel 2017 e durante la conferenza dedicata ai giocatori PC saranno svelati alcuni dettagli sulle meccaniche ...

Gli sviluppatori della serie Sniper Elite annunciano un nuovo misterioso titolo - atteso per l'E3 2019 : I ragazzi di Rebellion (famosi per la serie Sniper Elite) hanno annunciato che la loro lineup per l'E3 2019 avrà al suo interno un nuovo (e non ancora annunciato) titolo. Sarà mostrato il 10 giugno durante il PC Gaming Show.Come riporta Gamingbolt, la lineup comprende anche Evil Genius 2 (PC) e Sniper Elite VR. Il primo è stato annunciato nel 2017 e durante la conferenza dedicata ai giocatori PC saranno svelati alcuni dettagli sulle meccaniche ...

Apple WWD 2019 : come e quando seguire la conferenza mondiale deGli sviluppatori e i dettagli sull’atteso iOS 13 : La conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori (WWDC 2019) è ormai ai blocchi di partenza: i riflettori sul palco del McEnery Convention Center di San José, in California, si accenderanno lunedì sera. Per chi volesse seguire in diretta l’evento di apertura (che è il più importante e riassume tutte le novità), l’appuntamento è per il 3 giugno alle 19 ora italiana, alla pagina ufficiale di Apple. Sul palco saliranno ...