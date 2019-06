Formula 1 – Paura in casa di un noto pilota | ladri entrano nell’abitazione | rapina

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)inGrosjean: ilfrancese della Haas racconta la terribile disavventura vissuta poche notti fa Sembra un periodo non troppo fortunato per gli sportivi di tutto il mondo: dopo i furti nelle abitazioni in Spagna di Morata, Zidane e e Isco, anche il mondo della1 è stato preso di mira dai. Romain Grosjean e la moglie hanno infatti raccontato sui social il terribile spavento che hanno vissuto nei giorni scorsi: “due ragazzi hanno fatto irruzione nella nostrala scorsa notte… fortunatamente sono scappati quando sono arrivato nel corridoio. Non la miglior sensazione, ma siamo tutti salvi . Grazie a tutti. Non è stata la migliore notte per noi ma fortunatamente siamo tutti salvi. I bambini non hanno sentito niente. Sono felice che non sappiamo niente di questa brutta esperienza“, ha scritto ilfrancese sui social a corredo di ...

