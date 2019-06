Contrabbando di alcol a Lecce | quattro arresti

Udine - alcol di Contrabbando per l'UK : frode da 80 milioni di euro : È un'inchiesta clamorosa quella portata a termine dalla Guardia di Finanza di Udine , in collaborazione con altri nuclei delle Fiamme Gialle dislocati su tutta la Penisola, e che coinvolge ben 17 Paesi comunitari. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale ed internazionale infatti, l'inchiesta è nata nel 2016 quando i militari stavano indagando su un traffico illecito di gasolio. Questo era il filone principale dell'inchiesta, che, però, ...

Maxi operazione Ue su Contrabbando di alcol - evasi 80milioni : Claudio Carollo Coinvolti 17 paesi europei. L' operazione partita da Udine ha eseguito 20 misure cautelari Una frode da 80milioni di euro sul contrabbando di 1 80milioni di litri di alcol in 17 paesi europei. Da Udine è partita la Maxi operazione 'Sine finibus' del comando provinciale della Guardia di Finanza che ha sgominato una banda internazionale di contrabbandieri attivi da anni in Europa. Col supporto dei finanzieri di altri 12 ...

