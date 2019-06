blogo

(Di giovedì 13 giugno 2019) Cable e piattaforme di streaming hanno sempre di più cambiato il modo in cui si guarda alla stagionalitàserie tv. Fino a pochi anni fa esisteva un periodo dell'anno per lo più privo di serie e che corrispondeva all'estate, ormai la produzione va avanti a ciclo continuo e non ci si può mai distrarsi senza evitare di lasciarsi sfuggire un piccolo/grande capolavoro.Anche il pubblico si sta adeguando.See Us, ild'sudipubblicato su TVBlog.it 13 giugno 2019 13:20.

tvblogit : Chernobyl e When they See Us, il successo delle miniserie d'autore su fatti di cronaca - SerieTvserie : Chernobyl e When they See Us, il successo delle miniserie d'autore su fatti di cronaca - maplewhite1912 : Tra Chernobyl e When They See Us, ultimamente, ho bisogno di fazzoletti. -