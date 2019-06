Una laurea per medici ingegneri Humanitas Politecnico | tra hi tech e scienze della vita

Chi era Elena Cornaro Piscopia - prima donna a prendere Una laurea : Protagonista del doodle apparso su di Google nella giornata del 5 maggio 2019 è Elena Cornaro Piscopia, considerata la prima donna al mondo ad aver conseguito una laurea. Nata proprio il 5 giugno del 1646 in una delle più antiche famiglie del patriziato della Repubblica veneziana (anche se la madre era di umili origini), Cornaro si distinse fin da subito per le sue qualità intellettuali tanto che il padre Giovan Battista spinse fin da subito ...

Laurea e 24 CFU - MSA : nuova sentenza TribUnale di Cassino : Un nuovo comunicato stampa di MSA a proposito del valore abilitante della Laurea congiuntamente ai 24 CFU. Una nuova pronuncia favorevole del Tribunale di Cassino chiarisce la questione. Il Tribunale di Cassino, in una recente sentenza, ha sancito il valore abilitante della Laurea unitamente ai 24 cfu in materie psico-antropo-pedagogiche Dopo la sentenza di fine marzo da parte del Tribunale di Roma, arriva una nuova pronuncia favorevole dal ...

Una rara foto di Blanket - terzo figlio di Michael Jackson - alla laurea del fratello Prince : Uno scatto di famiglia

Justin Timberlake e Missy Elliott hanno ricevuto Una laurea ad honorem : ora sono dottori della musica : Congratulazioni!

Roma - doveva laurearsi ma era Una bugia : Una 25enne scappa con il treno e va a Firenze : Aveva detto ai suoi genitori che doveva laurearsi, almeno all'apparenza, e per questo una giovane studentessa universitaria di 25 anni, di cui non sono state rese note le generalità per ovvi motivi di privacy, stamattina ha deciso di allontanarsi dalla sua abitazione, probabilmente in preda ai sensi di colpa per aver mentito. La giovane ha lasciato a casa la corona d'alloro e il vestito che doveva indossare per l'occasione. Vedendo ciò i ...

