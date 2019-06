Non è ancora chiaro come finirà in Moldavia

Milan-Tas - Non ancora fissata la data per l’udienza : Non c’è ancora traccia dell’udienza per il Milan davanti al Tas di Losanna contro la sanzione dell’Uefa per la violazione delle norme sul Fair Play Finanziario. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha infatti reso noto oggi il nuovo calendario delle udienze per le prossime settimane, in cui non compare il club rossonero. Il ricorso presentato […] L'articolo Milan-Tas, non ancora fissata la data per l’udienza è stato ...

Disabili - la scuola Non è ancora inclusiva. Ecco perché andremo a una ‘festa speciale’ : Nonostante tutto, il 13 giugno saremo, per il 15esimo anno, a condividere una festa speciale. Una festa nata per caso, anzi per reazione, una sana e civile reazione ad una famiglia “distratta” che aveva dimenticato di invitare ad una festa di compleanno un bambino disabile. Da oltre 15 anni abbiamo, insieme alle famiglie dell’associazione Tutti a scuola, cercato di raccogliere idee, informazioni, organizzato proteste pubbliche civili non ...

Huawei lavora a un suo sistema operativo da 7 anni. Ma Non è ancora pronto : Tutto cominciò nel 2012. In una villa di Shenzhen (città dove ha sede Huawei) un ristretto gruppo di manager e tecnici, tra i quali il fondatore Ren Zhengfei, si riunì per diversi giorni" con l'obiettivo di valutare lo sviluppo di un proprio sistema operativo che facesse...

Non sufficiente ancora la copertura Iliad - 307 antenne sono poche per la scadenza di giugno? : La qualità della copertura Iliad è destinata certo a migliorare con il tempo con l'accensione della rete proprietaria. Nella giornata di ieri si sono diffusi i nuovi dati relativi alla presenza di antenne del vettore sul nostro territorio, così come riportati dalla piattaforma LTE Italy. Questi ultimi lasciano spazio ad una riflessione approfondita e non del tutto positiva, nonostante le apparenze. Per la copertura Iliad ci sono attualmente ...

Solinas - Nonostante l’incompatibilità il governatore sardo è ancora senatore. “In missione” - cioè senza tagli in diaria : Senatore della Repubblica da marzo 2018, eletto governatore della Sardegna un anno dopo, “in missione” dal momento della sua candidatura alle regionali, almeno a leggere il registro presenze di Palazzo Madama. Il segretario del Partito sardo d’azione Christian Solinas è uno e trino. Illegittimamente. Secondo l’articolo 122 della Costituzione italiana, Solinas non può ricoprire contemporaneamente il ruolo di presidente ...

Roland Garros – Nadal - voce rotta dall’emozione : “Non credo che sarei arrivato qui ancora una volta” : La voce di Rafa Nadal rotta dall’emozione dopo il trionfo nel 12° Roland Garros: il tennista maiorchino ammette di essere rimasto stupido di trovarsi per l’ennesima volta con il trofeo in mano Per la 12ª volta in carriera, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros! Il maiorchino ha trionfato in finale contro Thiem, battendolo in 4 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 1-6 / 1-6. Al termine dell’incontro, con la voce rotta ...

Giulia De Lellis e Andrea IanNone stanno insieme?/ Video - 'Non sono ancora fidanzata' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme? Dopo le paparazzate la domanda di un fan, lei replica: 'Non sono ancora fidanzata'.

Minibot - bomba giapponese sul governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba "giapponese" sul governo. "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stroncare la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Amici. Alberto Urso e un trionfo inimmaginabile. Con Maria De Filippi Non è ancora finita : gesto commovente : Sta diventando grande, Alberto Urso, ma il tenorino non può dimenticare Maria De Filippi. Il giovane cantante lanciato dalla vittoria ad Amici una settimana fa è per la seconda settimana di fila in testa alle classifiche di vendita con il suo album di debutto Solo e su Instagram decide di dedicare i

"Abbiamo aperto vie nuove. Ma Non è ancora possibile intervenire su tutti i malati" : Maria Sorbi Il chirurgo: «È come se avessimo illuminato una stanza spostando una lampadina. Rischi: zero» Bruno Battiston risponde al telefono con tono basito. Non si capacita di così tanto interesse per il suo intervento. Lui, direttore medico di microchirurgia e chirurgia della mano al Cto della Città della salute di Torino, non ha fatto in tempo a levare il camice che si trova di colpo a rispondere alle domande dei giornalisti. E, ...

Baldur's Gate 3 Non vedrà la luce nel 2019 in quanto ancora in stato embrionale : La serie Baldur's Gate è da molti considerata come la migliore nel panorama dei giochi di ruoli vecchia scuola (migliaia di linee di dialogo e combattimenti a turni, per intenderci) e ora (dopo essere stato annunciato durante la conferenza di Stadia) i ragazzi di Larian Studios hanno l'onore di lavorare su un terzo capitolo. Capitolo che sicuramente non vedremo nel 2019.Come riporta Gamingbolt, il fondatore e CEO dello studio Larian Studios Swen ...

LIVE Italia-Mali 2-2 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile Non mollano e Camara pareggia ancora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 83′ PINAMONTI!!!! SU RIGORE L’ITALIA TORNA IN VANTAGGIO!!!! 3-2 AZZURRI!!! 82′ Astuto il #9 a farsi rincorrere dal portiere, ma il Var dovrà confermare tutto. 81′ RIGORE! RIGORE ITALIA! Koita atterra Pinamonti in ...