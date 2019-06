L’Italia Under 20 ha perso la semifinale dei Mondiali di calcio

Mondiali Under 20 - l’Ucraina e il Var eliminano L’Italia : annullato pareggio (valido?) di Scamacca al 93° : Svanisce al var il sogno dell’Italia Under 20 di arrivare in finale al Mondiale di categoria. Per la prima volta nella sua storia. Scamacca al 93° aveva ripreso con un gol capolavoro una gara giocata male: capolavoro viziato da un fallo, secondo il direttore di gara. Peccato, ma gli Ucraini, più cinici e maturi l’hanno meritata la finale. Comincia bene l’Italia tenendo il campo e mostrando la solita verve: l’Ucraina invece agisce di ...

VIDEO Gol annullato a Scamacca ai Mondiali Under 20 : semirovesciata cosmica - il Var toglie il pareggio alL’Italia per fallo dubbio : Farà discutere a lungo il gol annullato a Scamacca nella semifinale Italia-Ucraina dei Mondiali Under 20 di calcio 2019. L’azzurro ha stoppato in area e poi ha calciato in semirovesciata mettendo a segno una rete da urlo al 93′: sarebbe stata la rete del pareggio che avrebbe spedito l’incontro al supplementare. L’arbitro ha però chiesto il supporto del Var e, dopo aver visionato le immagini alla moviola, ha deciso di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : i convocati delL’Italia ai raggi X. Chiesa e Barella le stelle di un gruppo ambizioso : L’Italia è prontissima per gli Europei Under21 2019 e non solamente perché li ospita assieme a San Marino. La Nazionale del CT Luigi Di Biagio, infatti, è una delle rappresentative più interessanti della rassegna continentale e cercherà di dimostrarlo anche in campo, nonostante la collocazione in un raggruppamento tutt’altro che morbido assieme a Spagna, Belgio e Polonia. I 23 convocati per l’evento rispetto alle edizioni ...

Calcio - Europei Under21 : il calendario delle partite delL’Italia. Date - programma - orari - tv e streaming : Il conto alla rovescia sta per scadere. Gli Europei Under21 2019 di Calcio avranno presto inizio e si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà questa rassegna continentale di categoria, nella quale le migliori 12 Nazionali si sfideranno a viso aperto con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo. Saranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra. Otto cambi rispetto all’esordio con l’Australia : Nella serata italiana di oggi (primo pomeriggio argentino) l’Italia Under 20 di Rugby tornerà in campo per la seconda partita dei Mondiali di categoria: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 12-36, gli azzurrini sfideranno l’Inghilterra in un altro match che si preannuncia molto difficile. Fabio Roselli, CT dell’Under 20, ha deciso ben Otto cambi rispetto alla formazione scesa in campo ...

Europei Under 21 : il programma delL’Italia di Di Biagio : Lunedì si torna in ritiro in vista dell’esordio tra otto giorni con la Spagna. Il programma degli azzurri e i 23 convocati.Dopodomani la Nazionale Under 21 tornerà a radunarsi a Casteldebole per iniziare la preparazione in vista della fase finale dell’Europeo che organizzerà in casa.L’Italia può vantare di averne conquistati di più (5), sopratutto quando alla guida degli azzurri c’era il Grande Cesare Maldini, ma non ...

Mondiali Under 20 - boom boom Pinamonti : L’Italia vola in semifinale - Mali ko : Mondiali Under 20 – Si è concluso il quarto di finale valido per i Mondiali Under 20, spettacolo e grandi emozioni nella partita tra Italia e Mali, gli azzurrini volano in semifinale ed adesso si candidano a diventare sempre più protagonisti per la competizione. Ottima prova per il Mali che non ha mollato nonostante l’inferiorità numerica dopo appena 21 minuti, fallo killer di Diakite. Il match si sblocca dopo appena 12 minuti ...

L’Italia Under 20 si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di calcio : La Nazionale di calcio Under 20 ha battuto 4-2 il Mali nei quarti di finale dei Mondiali di categoria in Polonia. Grazie alla vittoria si è qualificata alle semifinali, dove incontrerà l’Ucraina. A Tychy la Nazionale allenata da Paolo Nicolato

VIDEO Gigi Di Biagio : “L’Italia deve provare a vincere gli Europei Under 21”. Il CT carica l’ambiente : Gigi Di Biagio carica l’ambiente in vista dell’ormai imminente esordio dell’Italia agli Europei Under 21 di calcio 2019, il nostro CT guiderà gli azzurrini alla caccia del trofeo in casa e il morale sembra ai massimi livelli: “Dobbiamo cercare di vincere”. L’ex calciatore ha fatto il punto della situazione a nove giorni dal match contro la Spagna che aprirà la rassegna continentale di categoria, di seguito il ...

Europei Under 21 calcio 2019 : i convocati delL’Italia. Ci sono Chiesa - Kean - Pellegrini e Zaniolo : tutti i big per Di Biagio : Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 21 che andranno in scena proprio nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. L’Italia è stata inserita nel gruppo A ed esordirà contro la Spagna domenica 16 giugno (ore 21.00) allo Stadio Dall’Ara di Bologna, tre giorni dopo incrocerà la Polonia sempre nel capoluogo emiliano e poi chiuderà la fase a gironi contro il Belgio (sabato 22 giugno a Reggio Emilia). Le vincitrici dei ...

Europei Under 21 - ufficializzata la lista dei convocati delL’Italia : rosa pazzesca per il ct Di Biagio : Non ce la fa Calabria per infortunio, a disposizione del ct Di Biagio però ci sono tutti i pezzi da 90 per puntare al titolo europeo E’ stata ufficializzata la lista dei convocati azzurri per l’Europeo Under 21 che, per la prima volta, si disputerà in Italia. Sono 23 i calciatori che comporranno la Nazionale Italiana agli ordini del ct Di Biagio, che non potrà contare su Davide Calabria fermo per infortunio. Tutti presenti ...

Mondiali Under 20 - per L’Italia ci sarà il Mali ai quarti. Nicolato : “Ci aspetta partita tosta” : Sette punti e primo posto nel girone, poi l’1-0 alla Polonia con il cucchiaio di Pinamonti. Adesso, ai Mondiali Under 20, l’Italia incontrerà sorprendente il Mali, capace di eliminare l’Argentina ai calci di rigore dopo una partita infinita. “Hanno battuto l’Argentina e hanno dimostrato di essere forti“, le parole del tecnico degli azzurrini Nicolato. “Sono i campioni d’Africa, in questo ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : ai quarti USA e Corea del Sud. L’Italia affronterà il Mali : Sono terminati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: in Polonia oggi si sono disputate le ultime tre gare ad eliminazione diretta. Da pochi minuti l’Italia conosce il nome della prossima avversaria: ai quarti di finale gli azzurrini affronteranno i pari età del Mali, che hanno battuto ai rigori per 7-6 l’Argentina (2-2 dopo i supplementari, 1-1 nei regolamentari). Nel pomeriggio giocate altre due sfide: gli USA hanno ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : L’Italia esordisce vincendo con la Giordania e perdendo dalla Turchia : Nella seconda giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 in corso di svolgimento a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, si registra il debutto dell’Italia nel torneo maschile, l’unico nel quale il nostro Paese è rappresentato. Il primo incontro porta in dote un successo larghissimo contro la Giordania, per 21-3 (Picarelli 11, Basso 4, Borsetto e Deri 3). La seconda sfida, ben più complicata, vede invece gli azzurrini ...