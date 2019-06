Il sistema operativo Huawei più veloce di Android del 60% o solo utopia?

La Cina ora minaccia Android : Oppo e Xiaomi testano il sistema operativo di Huawei : La notizia non trova per ora conferme ufficiali. Ma i canali che la stanno spingendo in queste ore, raccontano una cosa abbastanza chiara: il governo cinese vuole mettere pressione agli Stati Uniti mobilitando la sua industria tecnologica di prim’ordine ...

A che punto è il sistema operativo di Huawei : Huawei sarebbe al lavoro su un proprio sistema operativo da almeno sette anni. Ma la blacklist di Trump e la rottura di Google hanno comunque colto di sorpresa il gruppo, che - nonostante professi ottimismo - non sarebbe ancora pronto. Lo scrive il South China Morning Post, citando fonti vicine alla compagnia. Tutto ha avuto inizio, racconta il giornale cinese in lingua inglese, nel 2012 in una villa di Shenzhen (città dove ha sede ...

Più ampia del previsto la diffusione del sistema operativo di Huawei : Hongmeng in test su Xiaomi : In queste settimane si rincorrono tante indiscrezioni sul nuovo sistema operativo di Huawei, vale a dire Hongmeng. I primi device del produttore cinese e quelli legati al marchio Honor con il nuovo OS dovrebbero esordire sulla scena entro la fine del 2019, come del resto abbiamo percepito anche attraverso le ultime informazioni che vi abbiamo fornito sul tema lo scorso weekend. Tuttavia, oggi 11 giugno sono trapelate ulteriori voci che ...

Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici : Scopriamo la storia del sistema operativo proprietario di Huawei, la cui nascita risale a sette anni fa e che è in fase di test su un milione di dispositivi. L'articolo Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici proviene da TuttoAndroid.

10 passi verso il sistema operativo Huawei : brevetto ovunque dopo il ban Google : Il sistema operativo Huawei continua la sua marcia inarrestabile dopo il ban Google o meglio quello del governo USA che ha imposto a società come quella di Mountain View appunto di non "trattare" più con l'azienda cinese. Tra rinvii del blocco ma pure tanti dubbi sul futuro software dei nuovi smartphone Huawei e Honor dunque, ecco che il produttore sta correndo a grandi passi verso la sua soluzione proprietaria. Nelle scorse settimane ...

Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre : Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Cina suggeriscono che Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre. L'articolo Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre proviene da TuttoAndroid.

Google aiuta Huawei dopo il ban - paura del suo sistema operativo? : Google tende la mano a Huawei dopo il ban USA voluto dal presidente Trump ma solo all'apparenza la mossa potrebbe sembrare inusuale. Da parte di Mountain Views si è deciso di prendere una posizione sulla questione delle mancate licenze software al produttore cinese e la cosa non deve stupire. La strategia potrebbe sottintendere un tornaconto personale? Certo che si. Come comunica la fonte Huawei Central, proprio Google starebbe cercando di ...

Sarà un successo il sistema operativo Huawei? Una prima analisi : Il produttore cinese sta lavorando con grande intensità alla realizzazione del sistema operativo Huawei, conosciuto ai più con il nome Hongmeng (per quanto riguarda la versione locale, in quanto sappiamo già che in Europa dovrebbe essere ribattezzato come ArkOS). L'obiettivo è quello di sostituire nel più breve tempo possibile il sistema operativo Android, la cui licenza per l'azienda di Shenzen dovrebbe scadere il 19 agosto, per effetto del ban ...

Anteprima del sistema operativo Huawei Hongmeng in 16 schermate : Ark OS come Android? : Curiosi di sapere che aspetto avrà il sistema operativo Huawei, nome in codice Hongmeng? La nuova esperienza software del produttore che dovrebbe giungere sul mercato come Ark OS è stata brevettata nel mese di maggio in Germania. Proprio grazie a questa registrazione, gli esperti di Winfeature sono riusciti a catturare alcuni screen del nuovo prodotto software sul quale possono essere condotte alcune riflessioni. Una premessa è d'obbligo: ...

iOs 13 : 15 cose da sapere sul nuovo sistema operativo di Apple : Apple ha tolto finalmente i veli dalla nuova versione del proprio sistema operativo mobile iOs 13 effettuando anche una scissione dai tablet con il nuovo iPadOs pensato appositamente per un’esperienza completa con gli iPad più recenti. Abbiamo selezionato quindici novità che riassumono al meglio tutto ciò che c’è da sapere su iOs 13 (anche nella fotogallery qui sopra). 1. La modalità notturna Come già ampiamente preannunciato, con ...

Arriva un nuovo sistema operativo per i tablet Apple : iPadOs : (Foto: Apple) Con iPadOs finisce un’era e inizia un’altra: la versione modificata e adattata di iOs 13 per i tablet di Apple segna infatti un punto di svolta netto, per sfruttare finalmente al meglio le potenzialità delle tavolette digitali della mela morsicata. Finora gli iPad sono stati infatti spesso considerati – a livello software – una versione allargata degli iPhone con un adattamento di funzionalità e applicazioni limitativo, ...

Tutto pronto e ipotesi date per il nuovo sistema operativo Huawei : Hongmeng in uscita coi Mate 30 : Ci apprestiamo a vivere settimane davvero ricche di indiscrezioni per quanto riguarda Huawei ed il suo nuovo sistema operativo Hongmeng, il cui progetto ha subito per forza di cose una sorta di accelerazione da metà maggio, quando al netto delle proroghe è arrivato il ban Google imposto di Trump e più in generale dagli Stati Uniti. A tal proposito, è importante analizzare più da vicino le indiscrezioni di oggi 3 giugno, sopratTutto nel caso in ...