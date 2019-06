Data di uscita delle email dinamiche su Gmail | le ultime novità

E3 2019 : annunciata la Data di uscita di Cadence of Hyrule : Crypt of the NecroDancer : Tramite un recente comunicato, Spike Chunsoft e Brace Yourself Games hanno comunicato che il loro rythm game Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer, sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 13 giugno 2019.Questo gioco d'azione/avventura tutto a base di ritmo è ambientato nel mondo della serie The Legend of Zelda. I giocatori possono esplorare un mondo generato casualmente e dungeon che cambiano per ogni giocatore mentre ...

E3 2019 : Fire Emblem Three Houses si mostra in un nuovo trailer - annunciata la Data di uscita : Fire Emblem Three Houses è forse il titolo di maggior rilievo del Nintendo Direct andato in onda pochi minuti fa e per l'occasione è stato mostrato un nuovissimo trailer che annunciata anche la data di uscita.Questa volta vi metterete nei panni di un professore che dovrà seguire gli studenti nella loro vita accademica e guidarli in battaglie tattiche a turni ricche di nuove sfumature strategiche da tenere in considerazione. A mano a mano che la ...

The Legend of Zelda : Link’s Awakening - trailer - gameplay e Data di uscita : Durante la conferenza di Nintendo che si è appena conclusa è stato mostrato un trailer di The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Il nuovo video ha deliziato i fan non solo con una grafica dolce e particolarmente curata ma anche con diverse scene in game. Combattimenti, puzzle ambientali, attività ricreative e tanto altro intratterranno noi e il nostro protagonista. In più è stata ufficializzata anche la data di rilascio del nuovo titolo ...

Animal Crossing : New Horizons - teaser - gameplay e Data di uscita : Altro titolo attesissimo e presente in questo Direct di Nintendo dedicato all’E3 2019 è il nuovo titolo per Nintendo Switch su Animal Crossing. Durante la conferenza è stato mostrato un trailer dove ci sono state mostrate alcune meccaniche di gioco, già note ai fan della serie, ma soprattutto è stato rivelato il titolo del gioco e la data di uscita. Il nuovo titolo dedicato ad Animal Crossing si chiamerà New Horizons. Animal Crossing: New ...

Il remake di Zelda Link’s Awakening per Switch ha una Data di uscita : il trailer E3 2019 : Non poteva di certo mancare l'attesissimo The Legend of Zelda Link's Awakening remake tra la schiera di giochi messi sul piatto da Nintendo in occasione del suo ultimo Direct. Quello che celebra l'E3 2019, la fiera di settore più importante al mondo in pieno corso in quel di Los Angeles. Dopo aver svelato il rifacimento indirizzato a Nintendo Switch, il colosso di Kyoto ha infatti ufficializzato diverse informazioni di cui gli appassionati ...

E3 2019 : annunciata la Data di uscita per Daemon X Machina : Durante il suo Direct, Nintendo ha mostrato un nuovo trailer dedicato a Daemon X Machina, esclusiva Switch che vedrà la luce il 13 settembre (l'annuncio è di oggi).In Daemon X Machina, i giocatori devono difendere il pianeta e sconfiggere robot controllati da un'intelligenza artificiale corrotta usando il proprio Arsenal, una tuta da battaglia completamente meccanizzata. Nel gioco sarà possibile scegliere quale Arsenal utilizzare e con quali ...

E3 2019 : annunciata la Data di uscita di Link's Awakening - includerà un dungeon creator : The Legend of Zelda: Link's Awakening sarà distribuito su Nintendo Switch il 20 settembre, secondo il Nintendo Direct che si sta tenendo all'E3.Link's Awakening è un remake del gioco per Game Boy del 1993 con lo stesso nome. La versione Switch presenta uno stile artistico che rende Link e gli amici come giocattoli in miniatura. Il trailer mostra Link farsi strada attraverso i dungeon isometrici in 3D.Il trailer di Nintendo Direct mostra anche un ...

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle : il trailer in italiano con Data di uscita : il nuovo film d’animazione di Walt Disney Studios, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, uscirà in Italia dal 27 novembre. La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e il produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo ...

Marvel’s Avengers : Data di uscita e trailer del nuovo videogioco : Square Enix macina titoli di grande impatto per i suoi fan, durante questo E3. Dopo Final Fantasy VII Remake e l’ambizioso Outriders, in collaborazione con Marvel Entertainment è orgogliosa di presentare Marvel’s Avengers. Marvel’s Avengers sarà un gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Il gioco inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, ...

Oninaki : l'action RPG di Tokyo RPG Factory ha una Data di uscita : Square Enix ha annunciato, durante lo Square Enix Live E3 2019, che Oninaki, il nuovo GDR d'azione sviluppato dal talentuoso team di Tokyo RPG Factory, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC dal 22 agosto 2019. Scopriamo il gioco nel comunicato ufficiale.Oninaki è il terzo titolo e primo GDR d'azione sviluppato da Tokyo RPG Factory, che si ispira ai classici giochi di ruolo giapponesi per creare esperienze affascinanti sulle ...

Etherborn : il surreale puzzle platform ha una Data di uscita e si mostra in un nuovo trailer : Altered Matter ha annunciato una data di uscita definitiva per Etherborn: il surreale platform con fasi d esplorazione e meccaniche legate alla gravità arriverà il 18 luglio 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio è stato reso pubblico al Kinda Funny Games Showcase tenutosi durante l'E3.Etherborn presenta un'atmosfera molto particolare, perché ci farà vestire i panni di un essere senza voce che viene invocato da una voce ...

ONINAKI : Data di uscita annunciata : Square Enix ha annunciato, durante lo Square Enix Live E3 2019, che ONINAKI, il nuovo GDR d’azione sviluppato dal talentuoso team di Tokyo RPG Factory, sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e su STEAM dal 22 agosto 2019. ONINAKI è il terzo titolo e primo GDR d’azione sviluppato da Tokyo RPG Factory, che si ispira ai classici giochi di ruolo giapponesi per creare esperienze affascinanti sulle ...

Final Fantasy VII Remake : Edizioni da collezione - Gameplay Trailer e Data di uscita : Square Enix ha reso Final Fantasy VII Remake protagonista del suo evento live all’E3 2019 mostrando delle nuove immagini di gioco e una serie di Edizioni speciali prima di dare la possibilità ai fan di scoprire ancora di più sul titolo all’E3 di questa settimana. Final Fantasy VII Remake è una spettacolare reinterpretazione contemporanea di uno dei GdR più rivoluzionari della storia che esplora ...

E3 2019 : Marvel's Avengers ha una Data di uscita - ecco tutti i dettagli svelati alla conferenza : Forse Marvel's Avengers è stato il titolo più atteso dai fan che hanno seguito la conferenza di Square Enix e senza dubbio sono stati accontentati.Dopo l'annuncio del trailer sul palco dell'E3 sono stati svelati alcuni dettagli del gioco. Innanzitutto Marvel's Avengers sarà giocabile in co-op con i vostri amici che saranno in grado di aiutarvi durante la storia. I futuri DLC, tra cui i nuovi personaggi, che andranno ad arricchire il roster di ...