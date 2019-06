CalcioInvest e Vialli si ritirano dalla corsa per comprare la Sampdoria

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Gianlucasi ritiraper l’acquisto della. Lo annuncia il Corriere della Sera L’ex attaccante fa parte della cordata di investitori, che aveva fatto un’offerta ufficiale perla società dall’attuale proprietario Massimo Ferrero. Ma la trattativa si è interrotta. In un comunicato la spiegazione: “Dopo lunghe ed estenuanti negoziazioni sono venute meno le condizioni per raggiungere un accordo fra le parti”. Del gruppo fanno parte finanzieri come Jamie Dinan del fondo York Capital Management e Alex Knaster di Pamplona Capital Management. Nella nota viene anche smentito qualsiasi altro interessamento verso altri club: “conferma che fino ad oggi il suo unico interesse e impegno era focalizzato esclusivamente verso laed al momento nessun altro investimento è in fase di ...

giampyfans : RT @IlMontanari: bye bye #Sampdoria A seguito delle ripetute notizie apparse sui giornali negli ultimi mesi, CalcioInvest LLC, la cordata… - infoitsport : Sampdoria, Vialli e la CalcioInvest ritirano l'offerta d'acquisto - egitto86 : RT @Corriere: Sampdoria, Vialli e la CalcioInvest ritirano l'offerta d'acquisto -