Argentina | l’ex marito dovrà risarcire la moglie casalinga

(Di mercoledì 12 giugno 2019) 8 milioni di pesos, qualcosa più di 150mila euro. È la somma di un indennizzo storico. È quanto andrà, per decisione di un giudice, aldi un uomo in. Per la giudice Victoria Famá, che ha firmato la sentenza, si tratta di «una somma ragionevole per riequilibrare la situazione economica dopo la rottura del matrimonio». La storia della donnache riceverà il risarcimento è simile a quella di milioni di altre nei tribunali di mezzo mondo, Italia compresa. Durante i 27 anni del matrimonio, la donna, che adesso ha 70 anni, si è occupata esclusivamente della casa e dell’educazione dei figli e ha messo da parte il lavoro che aveva dopo gli studi in economia. Quando, nel 2009, è stata lasciata dalsi è trovata in grandi difficoltà economiche e non aveva già più l’età per rientrare nel mercato del lavoro. Il valore così alto dell’indennizzo è dovuto alla ...

