Agenti circondati e aggrediti | l' attacco di un gruppo di stranieri

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Federico Garau Il sindacato autonomo di polizia chiede con forza nuovi strumenti per gli, come le body-cam e il taser. "Aggressioni all'ordine del giorno, senza dotazioni il duello diventa impari". Interviene anche Salvini: "Nessuno spazio per delinquenti e clandestini. Espulsione" L'aggressione subita al Peep di Piacenza dagliinterveniti per bloccare il violento nordafricano, che poco prima aveva ferito con un coccio di vetro una barista cinese, ha provocato le forti reazioni dei sindacati e della politica. Fuggito per evitare di esser fermato dopo il reato commesso, lo straniero era stato trovato nel giardino interno di uno stabine nei pressi del locale in cui aveva avuto luogo la violenza, in via Marinai d'Italia. Contro gli uomini in divisa è arrivata prima la reazione del magrebino, che ha spinto e scalciato riuscendo a ferire uno di essi, poi quella di ...

