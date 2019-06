Spagna | la Supercoppa verso il Medio Oriente

Cambia la Supercoppa di Spagna : a gennaio «Final four» con Barcellona - Real - Atletico e Valencia : Altro che diminuire il numero delle partite giocate in una stagione. La Spagna avrà una formula nuova di zecca per la Supercoppa nazionale che, dall'anno prossimo, si disputerà col sistema della «...

Spagna - la Federcalcio vuole portare la Supercoppa in Arabia : Supercoppa spagnola Arabia – La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) è intenzionata a far disputare la nuova Supercoppa di Spagna, in Arabia Saudita, a partire da gennaio 2020. La nuova formula del torneo – una “Final Four” con i finalisti della Copa del Rey e le due prime classificate della Liga – dovrà essere […] L'articolo Spagna, la Federcalcio vuole portare la Supercoppa in Arabia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...