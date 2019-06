Sara Tommasi volta pagina | vero amore e figlio in arrivo

vanityfair

(Di martedì 11 giugno 2019)torna a far parlare di sé. Staperò non ci sono di mezzo video hard o eccessi di alcun genere. Tutt’altro: la showgirl umbra, che ha appena compiuto 38 anni, pare abbiatoe sia in attesa del suo primo. Ad annunciarlo, un po’ a sorpresa, è stata l’amica e manager Debora Cattoni, che attualmente è con lei nel Salento per alcuni eventi di lavoro. Se sia un maschietto o una femminuccia ancora non è chiaro, sembra però che il papà sia un imprenditore di 46 anni, Angelo, impegnato nel campo delle acque minerali. Lo scorso settembre,si era già detta intenzionata a sposare presto il fidanzato, «incontrato per caso al supermercato»: «È stato un colpo di fulmine istantanteo», ha raccontato mesi fa al sito Perugia Today, «È un uomo serio, l’, che mi dà sicurezza». ...

