Pogba sul razzismo | ' Ho sentito un sacco di cose | ma io non reagisco e sorrido'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel panorama calcistico molti giocatori attirano l'attenzione su di loro sia per il talento, ma anche per certe stravaganze e, tra questi, c'è senza dubbio l'ex bianconero Paul, che ha raccontato in un'intervista al quotidiano britannico Times la sua ultima stagione al Manchester United e, inoltre, ha fatto il punto sulnegli stadi. Il bilancio della stagione Il centrocampista, acquistato dai Red Devils dalla Juventus per 105 milioni di euro, è stato duramente criticato dai tifosi anche per il modo di giocare, ma lui è consapevole del suo talento e lo dimostra il fatto che con la Francia ha vinto la Coppa del mondo. Per il fatto che sia stato il giocatore più pagato nella storia, adesso da lui l'Old Trafford si aspetta miracoli: "Ti aspetti di più a causa del prezzo, una buona partita diventa una prestazione normale, una partita di alto livello sarà solo una buona gara". ...

Spazio_J : - GreenMidnight1 : @dello__98 E sbagli. Raiola tirerà sul contratto, si farà lasciare una bella percentuale sulla rivendita (stile Pog… - MattiaGiovi : RT @SCUtweet: —l nome forte, che continua a far sognare i tifosi bianconeri, è Paul POGBA [.] Sì, ancora e sempre lui. E d’accordo, non è c… -