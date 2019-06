MotoGP | GP Catalogna 2019 | i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona Il magico duello

MotoGP - GP Catalogna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Barcellona : Il Motomondiale 2019 è pronto per il suo secondo appuntamento in terra iberica. Dopo il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, è tempo di sbarcare al Montmelò, vicino a Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna, uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito dove da poco ha corso la Formula Uno si tornerà in pista per capire come si dipaneranno i rispettivi campionati delle tre classi. In MotoGP le Ducati ...