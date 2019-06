Microsoft non aggiungerà più giochi retrocompatibili al catalogo di Xbox One

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)ha annunciato che non ci saranno piùaggiunti aldiOne, riporta GamesIndustry.biz.In un post sul blog che elenca i titoli finali in arrivo,ha spiegato che ora sta "fissando le prospettive per il futuro della compatibilità", concentrandosi sulla console di prossima generazione, nome in codice Project Scarlett."Quattro anni dopo, la compatibilità rimane una priorità per, per la nostra community e per gli sviluppatori e i loro, e la conservazione della forma d'arte dei videofa parte del nostro DNA", ha scritto l'azienda.Leggi altro...

