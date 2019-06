Gli italiani amano sempre più lo streaming e Netflix è la piattaforma regina

Gli italiani non sono mai stati così intolleranti online : (foto: MARCO LONGARI/AFP/Getty Images) L’Italia sul web odia di più e con un linguaggio più estremo, esasperato dalla politica per fini elettorali, ma le leggi influiscono positivamente sulle pratiche dell’intolleranza online. Questo, in sintesi, il quadro offerto dalla quarta edizione della Mappa dell’Intolleranza, il rapporto annuale elaborato da Vox, l’Osservatorio italiano dei diritti, in collaborazione con l’università ...

Facebook il social più amato daGli italiani : E' Facebook il social più amato dagli itaiani. A dirlo è la ricerca "italiani e social Media" condotta da Blogmeter su 1500 utenti

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma Gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Qualificazioni Euro 2020 - è la serata deGli “italiani” : a segno Piatek - Ilicic scatenato. Ma non solo… : Da poco conclusa un’altra giornata di Qualificazioni agli Europei 2020. In programma diverse gare, la più importante è stata sicuramente quella tra Spagna e Svezia, che ha visto prevalere le furie rosse con un netto tris. Risultati Qualificazioni Europei 2020, vittorie facili per Spagna e Svezia: le classifiche aggiornate [FOTO] Ma la serata appena terminata ha più che altro messo in mostra alcuni protagonisti, o ex, della nostra ...

Gli italiani in viaggio nei paesi esotici a rischio di infezioni urinarie e respiratorie : Secondo gli studiosi del Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica (Gisa) il rischio, per i viaggiatori italiani amanti delle mete esotiche di sviluppare qualche infezione resistente è molto elevato. I ricercatori durante il convegno Amtimicrobial Stewardship che si terrà in Toscana il 12 giugno, hanno dichiarato che circa 500 mila italiani ogni anno rientrano in patria dopo avere visitato i paesi esotici con infezioni resistenti agli ...

Sono 200 mila Gli italiani che non sanno di avere l'Epatite C : Oltre 200.000 italiani non sanno di essere affetti da Epatite C e il nostro Paese è tra quelli in Europa con il maggior numero di persone esposte al virus. L'Italia ha raggiunto il primo obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) della riduzione al 65% delle morti da Epatite C ma è ancora lontana da quello dell'eradicazione del virus entro il 2030. È quanto emerso oggi a Roma durante i lavori di "L'Europa e ...

Calciomercato Lazio - si punta suGli italiani : Darmian nel mirino [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di ...

Italiani alle prese con Gli infestanti - Maschi vs Femmine : Gli uomini soffrono e si lamentano di più : L’estate è dietro l’angolo e con essa arrivano, immancabili, anche alcuni ‘ospiti’ che da sempre minacciano la serenità e la spensieratezza delle giornate all’aria aperta, delle cene in giardino e delle passeggiate serali. Zanzare, vespe, mosche tornano ad essere il fastidio più ricorrente della bella stagione, anche se per alcune persone la presenza di questi infestanti è un vero e proprio incubo. Su questo tema Rentokil, leader mondiale in ...

Conti correnti - la «tassa occulta» da 10 miliardi sui risparmi deGli italiani : L’assenza di alternative sicure spinge i risparmiatori a tenere 1.400 miliardi sui Conti correnti e i rendimenti sono a zero o poco sopra. Eppure la massiccia esposizione alla liquidità espone a rischi palesi, come le regole sul bail in per chi ha oltre 100mila euro oppure una tassazione patrimoniale, e rischi occulti come l’inflazione...

Così sono diminuiti i cattolici italiani durante l'era BergoGlio : Giuseppe Aloisi Nel corso dell'ultimo quinquennio, i cattolici italiani sono diminuiti del 7.4%. Il sondaggio choc che racconta la crisi di fede nell'era Bergoglio Può essere una mera coincidenza, ma più o meno da quando Jorge Mario Bergoglio è stato eletto al soglio di Pietro i cattolici, tra le persone che risiedono in Italia, risultano essere in diminuzione. Questo, almeno, è deducibile da quanto fatto registrare da un sondaggio ...

Lotta - Europei junior Pontevedra 2019 : fuori Saverio Ceccarini - si chiude la rassegna per Gli italiani : Eliminato in maniera definitiva anche l’ultimo azzurrino in gara agli Europei junior di Lotta di Pontevedra, in Spagna: nella Lotta libera Saverio Ceccarini, ultimo italiano in gara in tutta la rassegna, viene battuto negli ottavi della categoria -86 kg e non potràà ambire ai ripescaggi, salutando così la manifestazione. Lotta LIBERA Saverio Ceccarini (86 kg) viene battuto agli ottavi dal bielorusso Yaraslau Iadkouski, il quale si ...