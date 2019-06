Finals NBA – Steph Curry commenta l’infortunio di Durant | “si è sacrificato per noi | è

Finals NBA – Infortunio Durant - il cestista cerca di sdrammatizzare sui social : “è come farmi uno shot di tequila” : Le prime parole di Kevin Durant dopo l’Infortunio in Gara-5 di Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors cerca di sdrammatizzare sui social I Golden State Warriors hanno annullato, nella notte italiana, il primo match point dei Toronto Raptors. Curry e compagni hanno trionfato di un solo punto, per 106-105, al termine di un match di fuoco, Durante il quale non sono però mancati clamorosi colpi di scena. Primo fra tutti il ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-5 : Come in ogni notte di Finals, anche in gara-5 si è visto lo spettacolo di ciò che può accadere in incontri decisivi come questo, tra stoppate, passaggi difficili da credere se non fossero veri e triple di un’importanza capitale. I primi due posti della top 5 di stanotte vanno, per forza di cose, agli Splash Brothers: Steph Curry e Klay Thompson, capaci di far letteralmente risorgere dalle ceneri i Golden State Warriors e di portare a ...

Finals NBA – Infortunio Kevin Durant - parla il gm Warriors : “recupero non affrettato - date pure la colpa a me” : Possibile rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: il gm degli Warriors, Bob Mayers, fa chiarezza sulle condizioni e sulle dinamiche dell’Infortunio del cestista degli Warriors Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per Infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. In conferenza stampa, il gm Bob Mayers fa luce sulle condizioni del ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Finals NBA – Grave infortunio per Kevin Durant : shock sul volto di Drake - anche il rapper-avversario lo consola [VIDEO] : Kevin Durant esce per infortunio in Gara-5 delle Finals, si teme la rottura del tendine d’Achille: anche Drake, rapper-avversario, lo consola all’uscita dal campo Brutte notizie per Golden State. La serie contro Toronto si allunga a Gara-6 ma gli Warriors perdono Kevin Durant. L’ex Thunder esce dolorante dopo appena 12 minuti di gioco, non rientrando più sul parquet. L’infortunio è serio, si teme la rottura del ...

Finals NBA – Durant shock - torna e si fa male! L’infortunio è grave : si teme la rottura del tendine d’Achille : Ritorno amaro per Kevin Durant: la stella degli Warriors forza il recupero in Gara-5 delle Finals e si fa male dopo 12 minuti di gioco. Si teme la rottura del tendine d’Achille “Kevin ha un infortunio al tendine di cui non conosciamo ancora l’entità”, si è presentato così il general manager Bob Myers in conferenza stampa dopo la vittoria per 105-106 dei Golden State Warriors sul campo dei Toronto Raptors. Gli Warriors allungano la ...

Finals NBA – Orgoglio Warriors! Curry e Thompson stendono i Raptors : si va a Gara-6 : I Toronto Raptors falliscono il primo match point casalingo per chiudere le Finals NBA: finisce 105-106 in favore di Golden State che ringrazia Curry e Thompson Doveva essere la notte del match point, ma le Finals NBA non si chiuderanno in Gara-5. I Toronto Raptors falliscono il primo match point utile per chiudere la serie e laurearsi campioni NBA, rimandando tutto, almeno, a Gara-6. Alla Scotiabank Arena finisce 105-106, con gli Warriors ...

NBA Finals 2019 : Curry e Thompson eroici! Golden State perde Durant - ma vince gara-6. Toronto cade 106-105 : Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una ...

NBA Finals 2019 : Curry e Thompson regalano gara-6 a Golden State - che perde Durant. Lowry sbaglia e Toronto perde 106-105 : Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : i Warriors vincono in Canada dopo un finale epico (105-106) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito. Chiudiamo qui il nostro LIVE. SI RITORNA ALLA ORACLE ARENA! 31 punti di Curry, 28 per Thompson, mentre a Toronto non bastano i 26 punti di Leonard. Curry e Thompson con un finale incredibile regalano una vittoria clamorosa a Golden State. Pazzesco finale! Lowry ha avuto la tripla del titolo, ma non ha preso neanche il ferro. LOWRY SBAGLIA DA TRE! GOLDEN State HA ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del terzo quarto (84-78) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-92 Penetrazione mancina di Curry. 87-90 TRIPLA DI LOWRY! 84-90 La panchina dei Warriors! Cook serve Bell, che alza la parabola e trova solo la retina. 84-88 Lowry recupera un ottimo pallone e lo tramuta in due punti. 82-88 Tripla di Cook! Incredibile canestro del numero quattro. 82-85 Ibaka attacca in post Cousins e sulla virata segna un gran canestro. 80-85 Ibaka al volo corregge l’assist di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del secondo quarto (62-56) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Golden State va negli spogliatoi avanti di sei punti, ma la notizia di questo secondo tempo è il nuovo infortunio a Kevin Durant. Sono 23 i punti di Curry e 15 quelli di Gasol, migliori marcatori del match. 56-62 Tap in praticamente sulla sirena di Iguodala. 56-60 TRIPLA DI CURRY! Trenta secondi alla fine. 56-57 Piazzato di Siakam. 54-57 Appoggio al vetro di ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti alla fine del primo quarto (34-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-39 Due liberi di Ibaka che prova a tenere a contatto Toronto. 30-39 THOMPSON! Arresto e tiro da tre punti. Esecuzione ai limiti della perfezione. 30-36 Fantastico rimbalzo di Ibaka, che poi appoggia al ferro. 28-36 Thompson si arresta dalla media distanza. Non si muove neanche la retina. Si riprende a giocare. FINISCE IL primo quarto! I Warriors sono avanti dopo i primi dodici minuti. 14 ...

LIVE Toronto-Golden State NBA - Gara-5 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Raptors ad un passo dal titolo - i Warriors si affidano a Durant : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-5 delle NBA Finals 2019. Potrebbe essere la notte più importane della storia dei canadesi, che sono ad una sola vittoria dal diventare la prima squadra non americana a vincere il titolo. Toronto è avanti 3-1, dopo aver espugnato per due volte la Oracle Arena al termine di due grandi prestazioni. Kawhi ...