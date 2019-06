Cause e sintomi della sindrome di Smith-Lemli-Opitz

Ninfomania : che cos’è? Sintomi - Cause e cure : La Ninfomania – o ipersessualità femminile – è un disturbo comportamentale molto grave, che induce le donne che ne soffrono ad avere continuamente rapporti sessuali con moltissimi partner. Le cause, che vanno ricercate nella sfera psichiatrica della paziente, nella sua storia personale e anche in possibili disfunzioni cliniche, possono essere molte: la loro comprensione, è il primo passo per un corretto trattamento della ...

Le allergie nei cani : Cause - sintomi e cure : È bene sottolineare che i cani non nascono con delle allergie come molti erroneamente possono pensare, ma stando a contatto per lungo

Sintomi e Cause della cistite - un disturbo intimo molto diffuso : info su rimedi - cure e opzioni di trattamento : La cistite è un disturbo intimo molto diffuso ma ancora poco noto alle donne del nostro Paese. La metà delle italiane ammette di aver sofferto, almeno una volta nella vita, della patologia. Tuttavia il 31% ignora che si possa prevenirla mentre solo il 61% è consapevole che vi siano cure efficaci in grado di contrastarla. Appena una su tre indica i rapporti sessuali non protetti e l’igiene intima non corretta come cause principali che ne ...

Extrasistole - quando preoccuparsi? Cause e sintomi dell’aritmia più comune : Le Extrasistole sono tra le patologie più frequenti e spesso benigne: ne soffre più dell’80% degli italiani. Si tratta dell’aritmia cardiaca tra le più comuni e spesso si verifica in persone perfettamente sane e non ha implicazioni terapeutiche. I sintomi sono: pallore, rallentamento del battito cardiaco, sensazione di temporaneo arresto del cuore, di nodo in gola, colpo al petto, sudorazione, nausea, debolezza, vertigini. In ...

Gastroenterite nel cane : sintomi - Cause e cura : La Gastroenterite nel cane è una malattia piuttosto comune proprio come lo è per gli esseri umani ma proprio per questo non bisogna cadere nell’errore di pensare di saper curare alla perfezione i nostri amici animali, traslando le cure che utilizziamo per noi su di loro, e facendo lo stesso anche per le diagnosi. (altro…) The post Gastroenterite nel cane: sintomi, cause e cura appeared first on Idee Green.

Menopausa e premenopausa : Cause - sintomi - disturbi e rimedi : La Menopausa consiste nella cessazione del ciclo mestruale a causa dell’interruzione permanente della funzionalità delle ovaie. Nel linguaggio comune indica principalmente una drastica riduzione del flusso mestruale, ma a livello scientifico questa espressione viene utilizzata propriamente soltanto dopo 12 mesi dal manifestarsi dell’ultimo ciclo. I profondi cambiamenti ormonali che interessano il corpo nel momento in cui le ovaie ...

Periostite tibiale nella corsa : sintomi - Cause e rimedi : Uno dei più grandi nemici che accomuna tutti i runner è la Periostite tibiale: un’infiammazione del periostio, ovvero la membrana che avvolge tutte le ossa del nostro corpo che svolge la funzione di protezione, nutrimento e rigenerazione ossea. In caso di Periostite tibiale l’unica parte coinvolta è il periostio della tibia: l’infiammazione avviene a causa di un sovraccarico all’origine del muscolo tibiale posteriore dell’osso. Il sovraccarico ...