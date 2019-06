Tumori | nelle donne i decessi maggiori sono concentrati in una specifica fascia d’età

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una eccezione al femminile nel tasso di mortalità deiè stata notata a seguito dell’ultimo rapporto annuale sullo Status del Cancro. Nonostante gli uomini si ammalino e muoiano di più di cancro rispetto alle, vi è unad’età in cui l’incidenza deiè maggiore. Il rapporto, pubblicato sul “Journal of National Cancer Institute“, è stato uno sforzo congiunto tra il National Cancer Institute, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’American Cancer Society (ACS). Dai dati emerge che, nel 2012-2016, il tasso di mortalità complessivo negli uomini era 1,4 volte superiore a quello delle. Tuttavia, nel gruppo di età 20-49, lehanno avuto un tasso di incidenza molto più elevato diinvasivi (soprattutto al seno, seguito da tiroide e melanoma): 203 casi per 100.000 abitanti...

