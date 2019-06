Punteruolo rosso | il Comune di Genova avvia un progetto pilota

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Saranno 365 le palme sottoposte a trattamenti nel nuovoper la lotta al. Lo comunica ildi. L’infestazione e il continuo propagarsi delin tutto il bacino del Mediterraneo dimostrano la difficoltà, fino ad oggi, di adottare misure sufficienti per arginarne la diffusione. Le prime notizie dell’infestazione arisalgono al 2015, con una palma colpita nel parco storico di Villa Piaggio, in centro città. Da allora i numeri sono andati crescendo in modo preoccupante: 3 esemplari nel 2016, 36 nel 2017, 56 nel 2018 e gia’ 52 nella prima parte del 2019. Per, che ha un patrimonio di 1.459 esemplari di palme appartenenti ai generi principali (Phoenix, Washingtonia, Livistona, Syagrus), e’ fondamentale fornire una risposta efficace al problema fitosanitario e paesaggistico: per questo e’ ...

