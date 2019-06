Patrizia Rinaldi ritorna con “La danza dei veleni”

ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019)con “Ladei veleni (pagg, 223, euro 16.50)” la scrittrice napoletanae per le preziose edizioni e/o ripropone la sua Blanca, l’investigatrice ipovedente del Commissariato di Pozzuoli. Mentre il collega Carità è alle prese con la sua doppia famiglia ed il Commissario Martusciello – “ciuccio di paese” – sembra risentire delle prime secche dell’età, l’ispettore Liguori sembra non avere il coraggio di amare la nostra Blanca, che intanto vive con la figlia adottiva Ninì tallonata sembra con successo da Sergio. Nella tranquilla vita del Commissariato piomba la notizia dell’uccisione di due veterinari del nuovo cane di Ninì e Sergio: dal nome insolito, Guaio, che Blanca non vuole in casa perché puzza. Molti cani sono maltrattati e gettati via come oggetti in quello che sembra un traffico che viene dall’estero. Il collega dei due veterinari uccisi il vomerense ...

filo_gagliardi : RT @SpurioGiorgia: Segnate >>> sabato #8giugno ore 00.35 sarò intervistata su radio1rai Da vitociox con gli scrittori Marco Buticchi e Patr… - SpurioGiorgia : Segnate >>> sabato #8giugno ore 00.35 sarò intervistata su radio1rai Da vitociox con gli scrittori Marco Buticchi e… - Liberidiscriver : RT @EdizioniEO: «Dovete leggerlo, non posso dirvi di più. Solo che la vita di Blanca entrerà a far parte della vostra. Assolutamente consig… -