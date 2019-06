Londra | Starbucks sperimenta all’aeroporto di Gatwick le tazze da caffè riutilizzabili

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unazione per fermare il consumo delleusa e getta e stimolare i clienti a scegliere quelle, insieme all’associazione ambientale Hubbub, ha deciso di avviare l’iniziativa questa settimana all’aeroporto di: per la prima opzione sarà necessario pagare 5 pence, la seconda invece viene prestata gratis dal punto vendita. Si tratta dello stesso schema utilizzato per unazione dalla multinazionale americana del caffé e dell’associazione a luglio 2018. E se anche soltanto 250 consumatori al giorno restituissero la tazza, a fine mese lerisparmiate sarebbero 7000. Canada, bandita la plastica monouso: dal 2021 spariranno cannucce e cotton fiocha messo a punto anche un sistema per tracciare il numero dellerestituite, ...

