E3 2019 | l' RPG indie disegnato a mano The Legend of Wright è in arrivo nella primavera

eurogamer

(Di lunedì 10 giugno 2019) Theofè un RPGche verrà lanciato su Xbox Onedel 2020, annunciato durante la conferenza stampa E3 di oggi, riporta Variety.In sviluppo presso Desk Works, Theofpresenta un design artistico davvero particolare e potete ammirarlo nel nuovo trailer qui sotto:Che ne pensate di questo interessante titolo? Avete seguito l'E3 di Microsoft?Leggi altro...

Xpyro1990 : RT @AkibaGamers: Viene mostrato per la proma volta il nuovo gioco di Dragon Ball “Project Z”, l’Action RPG che ora prenderà il nome di DRAG… - AkibaGamers : Viene mostrato per la proma volta il nuovo gioco di Dragon Ball “Project Z”, l’Action RPG che ora prenderà il nome… - _DrCommodore : RPG Time: The Legend of Wright - il gioco dallo stile disegnato è stato annunciato - -