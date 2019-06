Age of Empires II | Definitive Edition | a 20anni dal lancio arrivano nuove campagne e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quest’autunno, adal, Age ofII ritorna con lache, come per il primo capitolo del celebre strategico di Microsoft, vedrà rinnovato in chiave UltraHD il comparto grafico ed una versione rimasterizzata della colonna sonora originale. Ma le novità in arrivo non si fermano a grafica 4K e musiche, infatti debutterà il nuovo pacchetto di contenuti “The Last Khans” che includerà 3e 4civilità, che andrà ad aggiungersi sia all’espansione rilasciata per il titolo originale, The Conquerors, che alle tre rilasciate negli ultimi anni su Steam per Age ofII HD, la prima remastered dello strategico rilasciata 6anni fa sullo store di Valve, portando il totale delle civiltà giocabili a 35. Il gameplay dovrebbe rimanere simile all’Age ofII del ’99, vedendo però arrivare ...

