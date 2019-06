ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Torna inB dopo due anni ilndo al Nereo Rocco ed eliminando la, favorita dopo il 2-2 dell’andata in Toscana. Nella doppia sfida i nerazzurri hanno dimostrato di avere qualcosa in più: due volte in svantaggio in casa è riuscita a raddrizzare la sfida col solito Moscardelli, 39 anni, ex di turno e ancora voglia di stupire tra gol e barbe, addirittura rischiando dirla nel finale. Mondiali di calcio femminile, l'Italiaall'esordio con l'Australia: finisce 2 a 1 Nel ritorno di oggi, in uno stadio vestito di biancorosso e rumoroso, i toscani hanno conquistato con cinismo e maturità il biglietto per la B, abbandonata invece dalche cade ai rigorila Salernitana e retrocede in C. Vantaggio nerazzurro al 28esimo del primo tempo toscani con un gol capolavoro per furbizia e ...

ElevenSportsIT : #PlayOff #SerieC #Triestina ?? #Pisa ? Non perderti la finale di ritorno ?? - Cascavel47 : Serie C, il Pisa vince contro la Triestina e vola in B. Il Venezia dice addio ai cadetti: k.o. ai rigori, la Salern… - marcomiluzio87 : Purtroppo i fratelli triestini perdono ai supplementari contro il Pisa in un Rocco da altre categorie e non vanno i… -