Scrive il numero del biglietto del treno sulla fronte e si addormenta

(Di domenica 9 giugno 2019) “Così il controllore non mi sveglia”. Alessandro Pipero, ristoratore romano, ha trovato un buon metodo per riposare indisturbato sul. Ha scritto ildel suo, ha chiuso gli occhi e ha fatto una pennichella. La trovata, condivisa dall’uomo sul suo profilo Instagram, sta avendo un enorme successo. A chi non è capitato, infatti, di cadereti ed essere svegliati da una voce che chiede: “, prego?”. Ironia a parte, se non temete di essere derisi, questa potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione. Visualizza questo post su InstagramCosì il controllore non mi sveglia.Un post condiviso da Alessandro Pipero (@piperoalessandro) in data: 8 Giu 2019 alle ore 6:09 PDT

