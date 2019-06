SCOPERTA Dal Dna a Creta | ecco il vino che piaceva a Leonardo da Vinci

La SCOPERTA choc! Aggredita e violentata in strada dal figlio : L'ha trascinata via con la forza per poi portarla in un luogo isolato. Lontano da tutti. Qua, poi, l'uomo ha aggredito la donna e poi l'ha violentata. Uno stupro brutale. Ma l'uomo che l'ha picchiata e poi stuprata non era una persona qualunque... era suo figlio. La vittima di questa vicenda, che ha avuto luogo in Sud Africa a Mboya, nella provincia del Capo orientale, è una donna di 50 anni. Come riporta il Messaggero, inizialmente la donna ...