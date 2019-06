M5s | Di Maio vede i consiglieri comunali | “Per loro deroga a regola dei 2 mandati”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Arriva unaalladei due mandati, tra i precetti fondativi del M5s, riguarda gli amministratori locali. La breccia l’ha aperta Luigi Disu Facebook: “Oggi pomeriggio ci siamo incontrati con circa cento, municipali e di circoscrizione del MoVimento 5 Stelle, uno per ogni provincia in rappresentanza anche di tutti gli altri – ha spiegato il capo politico del movimento – Abbiamo discusso delladei due mandati per i, municipali e di circoscrizione e siamo tutti d’accordo sul fatto che si può superare. Solo per, non per iregionali e non per i parlamentari nazionali ed europei”, scrive il vicepremier. Che sabato ha incontrato a Bibbona il fondatore Beppe Grillo per discutere di come riformare la struttura interna dei Cinquestelle dopo il crollo alle europee e sul social network è ...

giornalettismo : Secondo #DiMaio, il nome di #Letta è stato fatto per il ruolo di #CommissarioUE. In realtà quella che lui ha defini… - LiciaRonzulli : Oggi i due capi del M5S, Grillo e Di Maio, si sono incontrati a pranzo. Chissà cosa suggeriva il loro menù, quello… - LiciaRonzulli : Invece di dedicare tempo ed energie a come risolvere i problemi interni del M5S, Di Maio pensi seriamente a come ri… -