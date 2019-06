“La crema lì” Gf | esplode la passione tra Gennaro e Francesca De André

caffeinamagazine

(Di domenica 9 giugno 2019) L’aria si fa bollente. E nella casa tutti se non sono accorti. Quando manca poco alla finaleLillio eDesono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostantefosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente; lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta abbia esagerato con parole e comportamenti, cose che comunque non hanno mai smentito chele piaceva (e non poco). Sul futuro diLillio eDemettiamo un gran punto interrogativo perché sono ancora tante le questioni da risolvere. In proposito si era espressa persino Barbara D’Urso che non aveva sottolineato come, dal suo punto di vista, non appena finita l’esperienza ...

Cucina_Italiana : La #pasta fresca merita un condimento che porti in tavola la festa! ?? - marmeIIata : @ZAIRAXCVII metti la crema solare mi raccomando :( altrimenti ti vengono le rughe e te lo garantisco - Pa0l029 : RT @LucaMagmo: volevo dire alla tipa seduta al bar che ha fatto schizzare fuori la crema della brioche...che lo ha fatto benissimo! -