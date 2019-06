Imponente manifestazione a Hong Kong contro la Cina

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Decine di migliaia di persone hanno marciato alaversa legge sull’estradizione forzata, un decreto sollecitato da Pechino, che consentirebbe a sospetti criminali di essere mandati inper il processo.Si tratta delle proteste più imponenti da quelle del 2014, il cosiddetto Movimento degli Ombrelli, che vife centinaia di migliaia di persone scendere in piazza reclamando un sistema politico pienamente democratico.Le associazioni per i diritti umani e civili dell’ex colonia britannica ritengono che la nuova legge servirà per portare avanti persecuzioni politiche all’interno dello stesso territorio disopprimendo la libertà di parola ed esponendo molte persone al sistema giudiziario cinese, profondamente compromesso, conducendo ad un’ulteriore erosione dell’indipendenza giudiziaria. I sostenitori della ...

