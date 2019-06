oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Di seguito ladeldopo sei prove.GENERALEITA 88 2 14 3 MARQUEZ Alex SPA 86 3 77 LUTHI Thomas SWI 84 4 11 4 NAVARRO Jorge SPA 73 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 64 6 37 0 MARINI Luca ITA 58 7 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 54 8 40 3 BASTIANINI Enea ITA 45 9 37 5 GARDNER Rem y AUS 41 10 37 0 BINDER Brad RSA 39 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

SyandiEffendi : RT @inostripiloti: ??Il c u o c o???? Studia la ricetta, li mescola per bene e quando sono pronti se li mangia. Super magico Balda ??? 50 punti… - zazoomblog : Classifica Moto2 Mondiale 2019: graduatoria punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta +2 su Marquez -… - zazoomnews : Classifica Moto2 Mondiale 2019: graduatoria punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri resta in vetta +2 su Marquez -… -