Uomini e Donne | Laura Molina | “Tornerei in televisione ma…”

Anticipazioni Temptation Island : David e Cristina di Uomini e Donne Over forse in gioco : Mancano soltanto due coppie a completare il cast della sesta edizione di Temptation Island: probabilmente nella giornata di oggi, sulla pagina Instagram della trasmissione saranno caricati i video di presentazione degli ultimi 4 concorrenti. Il blog "Vicolo delle News", però, sostiene che anche quest'anno due volti noti avrebbero accettato di mettersi in gioco nel reality di Canale 5: stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia, ...

Gossip Uomini e Donne - la Nasti replica a chi la paragona a Sara : 'Non è business' : Angela Nasti è la nuova Sara Affi Fella? È questa la domanda che rimbalza da un paio di giorni tra i fan di Uomini e Donne, sorpresi dal comportamento dell'ex tronista partenopea a pochi giorni dalla scelta. Dopo i petali rossi su di lei e Alessio Campoli e la partecipazione alle due ulteriori puntate del Trono Classico, ci sono state solo sporadiche apparizioni della neo-coppia. Pochissime le foto o i video pubblicati sui social network, e ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio Campoli insieme per business? Arriva la replica : Si è da poco conclusa l'esperienza a Uomini e Donne della tronista Angela Nasti, sorella dell'influencer ed ex-naufraga de L'Isola dei Famosi Chiara, che ha scelto di conoscere fuori dal dating show, fra i propri corteggiatori, Alessio Campoli. Sotto una pioggia di petali rossi, i due si sono ripromessi di continuare la loro frequentazione anche lontani dalle telecamere; tuttavia, secondo alcuni commentatori in rete, i due avrebbero montato ...

Uomini e Donne - Angela Nasti e Alessio. Lei : “Quanta bassezza!” : Alessio Campoli e Angela Nasti attaccati dopo Uomini e Donne: la replica social Angela Nasti ha terminato da poco il suo percorso televisivo a Uomini e Donne, uscendo dal programma in coppia con Alessio Campoli. I due, a differenze delle altre coppie nate negli studi televisivi Elios di Roma, hanno scelto di viversi il loro rapporto in maniera più discreta, senza esporsi più di tanto a livello mediatico. Tale scelta però non è piaciuta ai fan ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - l'ex di Uomini e Donne - colpisce duro : "Ridicole - e se parlo io?" : Vengono a galla nuove dichiarazioni su Pamela Perricciolo e quanto architettato da lei e dalla sua collega Eliana Michelazzo in questi anni. Dopo il caso Pamela Prati, molti volti noti dello spettacolo che in passato hanno collaborato con la Aicos Menagement del duo Perricciolo-Michelazzo, hanno dec

Uomini e donne - Klaudia Poznanska e la scelta di Andrea Zelletta : «Elaboro l'accaduto - speravo in un finale diverso» : Nel trono classico di ?Uomini e donne?, dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista Andrea Zelletta ha scelto la corteggiatrice Natalia Paragoni, con cui ha cominciato una...

Gossip Uomini e Donne : Giulia si ricrede su Angela e Natalia : Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne dice la sua su Angela Nasti Angela Nasti e Giulia Cavaglià, nei mesi passati come colleghe troniste nell’ultima edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno discusso più di una volta, mostrando una certa insofferenza l’una per l’altra. Ma le due, una volta finita questa esperienza televisiva, si saranno chiarite? A quanto pare si. Difatti in queste ultime ...

Storie Vere - Giorgia Wurth choc su Fausto Brizzi : "Le donne non sono tutte sante? Ci sono Uomini che..." : Come risaputo le accuse di violenza e molestie sessuale mosse contro il regista Fausto Brizzi avevano spinto molti volti del panorama cinematografico a prendere una posizione. Tra coloro che, da sempre, hanno difeso a spada tratta il regista c'è sicuramente Giorgia Wurth. L'attrice, che è stata anch

Uomini e Donne Over - Stefano e Pamela in crisi. Lei : “Sono confusa” : Stefano Torrese amareggiato dopo la fine della storia con Pamela del Trono Over: lo sfogo Pamela Barretta e Stefano, come tutti sapranno bene, si sono lasciati. Difatti quest’ultima, dopo aver scoperto uno scambio di messaggi tra lui e Roberta, si è infuriata, decidendo di ‘scaricarlo’. Una decisione che ha molto ferito Stefano Torrese, il quale è tornato a parlare di tutta questa faccenda sull’ultimo numero di Uomini e ...

Uomini e donne - Muriel Bassi ha sofferto di anoressia : ‘Recente ripresa’ : Il web non perdona, e questa volta a finire nel mirino della rete è Muriel Bassi. La ragazza, che è stata tra le corteggiatrici di Andrea Zelletta a Uomini e donne, ha suscitato l’indignazione di alcuni utenti a causa di una story in cui, fotografando un budino al cioccolato, ha scritto: “anoressia nemmeno col binocolo ti vedo ormai”. Una frase ritenuta a dir poco infelice vista la delicatezza del tema in questione. Muriel ...

Calcio femminile - le donne pagate come gli Uomini : storico accordo in Australia : Un passo importante, un accordo storico. E’ così che viene definita la svolta, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale femminile, che partirà oggi con la prima giornata. Nel frattempo, una prima battaglia è stata vinta nella rincorsa a colmare il così detto ‘gender gap’, vale a dire la differenza salariale fra uomini e donne presente anche nel mondo dello sport e del Calcio in particolare. Le calciatrici ...

Gossip Uomini e donne : prove di avvicinamento tra Giulia De Lellis e Iannone (RUMOURS) : Una nuova coppia si candida come protagonista indiscussa del Gossip estivo di Uomini e donne e non solo! L'annuncio è stato dato in esclusiva dal settimanale Spy secondo il quale Giulia De Lellis e Andrea Iannone avrebbero intrapreso una relazione sentimentale. Dopo la rottura con Irama e il riavvicinamento ad Andrea Damante, l'influencer sarebbe ora vicina al pilota di MotoGp, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Entrambi single, avrebbero ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiani dopo Uomini e donne : ‘Non tornerò mai più’ : Separazione in vista per Giulia Cavaglia e Manuel Galiani, ma nulla di grave. La coppia che si è scelta a Uomini e donne non ha intenzione di dirsi addio a una settimana dall’inizio della relazione. A dare, inutilmente, l’allarme sono state le stories dei diretti interessati. Giulia mostrandosi con Manuel spiega: “Buongiorno, stamattina sono ancora col mio uomo e purtroppo oggi se ne va. Che barba! Tanto torna presto, gli ...

Uomini e Donne - Ida Platano cambia look : nuovo amore in vista? : Ida Platano mostra un cambiamento dopo Uomini e Donne: cosa è successo Un cambio look in vista dell’estate per Ida Platano. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha voluto immortalare su Instagram la sua seduta dal parrucchiere. Nuova piega e nuovo colore per la dama del salotto rosa di Maria De Filippi. Capelli schiariti e ciuffo, potrebbero essere l’indizio di un cambiamento anche nella vita sentimentale di Ida ...