Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari | le date e il calendario della serie scudetto Come

(Di sabato 8 giugno 2019) Si apre lunedì la finaleA 2018-2019, che assegna il massimo titolo per il basket italiano. Si affrontano l’e il Banco di Sardegna, in una sfida inedita a questo livello dei playoff. Per, che ha superato in cinque partite sia la Dolomiti Energia Trentino che la Vanoli Cremona, si trattaseconda finale in tre anni, dopo quella vittoriosa del 2017., invece, ha messo in riga prima l’Happy Casa Brindisi e poi l’AX Armani Exchange Milano, entrambe con un netto 3-0. Il fattore campo a sfavore non spaventa la, che non perde da 22 partite tra campionato e Coppa e sta letteralmente trascinando al proprio fianco l’intera Sardegna,già accadde nel 2015tripletta Supercoppa-Coppa Italia-A. La, però, può vantarsi non solo di essere l’ultima squadra in Italia ad aver ...

