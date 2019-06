huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo, partito dadella Repubblica, sfila per le vie del centro diretto adel Popolo. “Il futuro è servizi pubblici”, recita lo slogan. In ballo secondo ic’è infatti proprio la tenuta del sistema pubblico. “Ci volete sotto ricatto, non sotto contratto”, “il personale manca non perché assente”, “non respingo, accolgo”, “più digitale menò impronte”: è quello che si legge su alcuni striscioni e cartelli alzati dai lavoratori.“Siamo qui per chiedere un cambiamento vero: bisogna invertire la tendenza, cambiare le politiche e sociali, che sono sbagliate” ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio ...

HuffPostItalia : Statali in piazza. Sindacati uniti 'pronti a tutto' contro il Governo dei 'fatti zero' - fisco24_info : Statali, 'si rischia collasso' : La denuncia dei sindacati: 500mila in pensione e solo 33mila assunzioni straordin… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Si sono svegliati adesso che questo governo a rivalutato in parte le pensioni? Quando c’erano #Monti #Berlusconi #Letta… -